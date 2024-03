Giuseppe Pambieri: “Con mia figlia Micol una grande intesa”/ Lei: “Feci il primo provino con papà…”

Giuseppe Pambieri, noto attore teatrale e tv, è stato ospite stamane di Uno Mattina in Famiglia per parlare della sua opera su Edipo che sta portando in questi giorni in teatro: “Insegna moltissimo, è la sintesi del dolore di questo personaggio che affronta delle tragedie nella sua vita senza esserne cosciente. Siamo alla fine della vita di Edipo, c’è questa voglia di riscatto. Gli è stato predetto che lui morirà in un sobborgo di Atene ed è accompagnato dalla figlia, e questa cosa mi ha emozionato molto, ho la mia tenera età, e la figlia che ti accompagna alla morte ti da un certo brivido. C’è comunque un finale molto bello e ottimista, perchè sparisce”.

A Uno Mattina in Famiglia anche la figlia Micol, che recita proprio a fianco del padre, e che ha aggiunto: “In questo caso particolare sottolineerei due aspetti. In questo testo viene fuori una forte difesa di Edipo, lei spiega le sue ragioni e viene accolta anche dal popolo di colono. La sua è una colpevolezza ignorante. E poi c’è l’accoglienza di una popolazione di un diverso, di uno che non porta messaggi positivi, viene accolto e credo che oggi ne abbiamo molto bisogno”. Giuseppe Pambieri aggiunge: “E’ un tema molto attuale”.

GIUSEPPE PAMBIERI E MICOL, PADRE E FIGLIA A UNO MATTINA IN FAMIGLIA

Giuseppe Pambieri ha quindi ripercorso alcuni dei suoi sceneggiati Rai più famosi: “Siamo stati una grande coppia con mia moglie Lia Tanzi ed ora divido la scena con mia figlia Micol, un rapporto stupendo, una grande complicità, mi trovo benissimo, c’è un po’ di freschezza”. Micol ha aggiunto: “Io ho debuttato con una sua regia, feci il mio primo provino con mio padre perchè lui è una persona seria, giusto, un professionista, non butta in scena la figlia perchè è la figlia… eravamo tutti tremanti. Io ho lavorato un po’ da sola e un po’ con lui”.

Ma che rapporto hanno Giuseppe e Micol con i social? “Io quasi nullo – precisa Giuseppe – è complicato starci dietro, però sono sui social. Cosa penso dei social? I social sono importanti anche per il teatro, io personalmente non li amo”. Micol aggiunge: “Io ho un account Instagram dove mi diletto con mie foto e video, non parlo di me come attrice. Sono attiva, poco, adesso ho un po’ abbandonato Instagram, sono in un canale più artistico di foto. Su Facebook anche sto poco, non sono una di quelle che ama mettersi in mostra nella sua vita privata quindi raramente posto foto mie di vita quotidiana, ma comunque i social hanno la loro funzione”.

GIUSEPPE PAMBIERI E MICOL A UNO MATTINA IN FAMIGLIA: IN STUDIO ANCHE JOEY E RINA

A Uno Mattina in Famiglia anche Joey e Rina quelli che sono considerati i due coreografi più famosi del web. “Come nascono le nostre coreografie? Nascono da noi”, dice Joey: “Ho una situazione di trance, ballo in freestyle, dico a lei di guardarmi, lei memorizza, ci completiamo”.

E ancora: “Cerchiamo sempre di andare un po’ sul testo per facilitare. I nostri balli sono apprezzati anche dai cantanti, ne abbiamo conosciuti tanto, quella che ci ha lasciato di più oltre ad Annalisa… i The Kolors, poi sappiamo che ad esempio Emma Marrone ci vuole bene, ci vuole la collaborazione”.

