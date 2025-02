Giuseppe parla in napoletano, traduzione per Maria De Filippi a C’è posta per te

Mentre Concetta si confronta con i genitori Ciro e Anna a C’è posta per te 2025, il fidanzato Giuseppe diventa un caso sui social, ma per un motivo che non c’entra nulla con la storia portata nello studio di Maria De Filippi.

Francesca Sorrentino, primo post dopo Uomini e Donne: Gianluca Costantino ignorato/ Spunta Raffaella Mennoia

A far discutere i telespettatori è il fatto che il giovane ha di fatto parlato quasi esclusivamente in napoletano, tanto che la fidanzata è stata ‘costretta’ a tradurre dal dialetto e l’italiano, visto che alcuni passaggi erano di difficile comprensione, tanto che la giovane ha dovuto indossare le vesti di traduttrice per Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne, dal 17 al 21 febbraio 2025/ Francesca abbandona il programma, guai per Gemma

“Giuseppe lo capisco solo grazie al linguaggio dei gesti che fa mentre parla“, scrive un utente. Altrettanto ironico un altro: “Chiamate Olga Fernando per cortesia?“.

Ironia e polemiche per il dialetto di Giuseppe

Non mancano gli utenti che chiedono la traduzione anche scritta: “Mettete i sottotitoli grazie“. C’è chi ama il dialetto napoletano e chi invece non si capacita del fatto che non abbia provato a parlare in italiano: “Non si capisce nulla di quello che dice lui, ma vi pare normale?“. Quindi, i social sono divisi tra i commenti critici e quelli ironici: “Giuseppe continua a parlare in dialetto e maria si deve fare la traduzione, sto amando“.

Francesca e Gianluca si sono lasciati? La verità dopo Uomini e Donne/ "Ha chiuso lei, lo trova pesante"

Prevalgono lo stupore e non poche difficoltà: “La faccia di Maria e di tutti noi che non stiamo capendo di quello che sta dicendo lui” e “Sti due messi insieme conoscono 20 parole (14 in dialetto)“, scrivono sui social.