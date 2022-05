Giuseppe Pedrazzini/ Don Alpino Gigli: “Figlia Silvia e genero Riccardo? Li conobbi…”

Il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato privo di vita in fondo a un pozzo a Toano (Reggio Emilia), è stato trattato a “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 30 maggio 2022. In particolare, è stato intervistato don Alpino Gigli: “Esprimo tutto il mio dolore e quello della comunità. Conoscevo la famiglia, perché ho seguito questa parrocchia per 6-7 anni come collaboratore. Giuseppe lo vedevo meno, perché spesso era al lavoro ed era sul trattore”.

DON ALPINO GIGLI: “LA MOGLIE DI GIUSEPPE PEDRAZZINI? NON LA VEDEVO DAL 2020”

Nel prosieguo de “La Vita in Diretta”, don Alpino Gigli ha parlato della moglie di Giuseppe Pedrazzini: “Marta l’ho salutata solo il giorno del funerale, facendole le condoglianze. Non la vedevo dal 2020. Potrei contattarla e sentire cosa mi può dire, ma chiaramente non posso aggiungere nulla sull’accaduto”. Intanto, a Toano “sono tutti scioccati e faticano a rendersi conto di quello che è accaduto. La figlia Silvia e il genero Riccardo Guida erano più appartati, era difficile incontrarli. Una volta Silvia mi fece benedire la casa e vidi anche gli strumenti di Riccardo, che mi regalò due cd. Eravamo in buoni rapporti quelle poche volte che ci si incontrava”.

