Giuseppe Pedrazzini, moglie Marta confessa?/ Foto: convocata in Procura

Possibile svolta sul giallo legato alla morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato privo di vita in un pozzo a Toano (Reggio Emilia): come riferito da “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di martedì 31 maggio 2022, la moglie Marta si trova in questi minuti in Procura, dopo le dichiarazioni rese spontaneamente ai carabinieri nella giornata di sabato. Si tratta probabilmente del momento clou dell’indagine connessa alla dipartita di suo marito Beppe, dopo il quale si potrà forse comprendere qualcosa di più e fare definitivamente luce sulla questione.

GIUSEPPE PEDRAZZINI, LA MOGLIE MARTA VA IN PROCURA: GIALLO VICINO ALLA SOLUZIONE?

Come ha riferito l’inviato di “Storie Italiane” Maurizio Licordari, in collegamento audiovisivo dall’esterno della Procura, la moglie di Giuseppe Pedrazzini potrebbe rivelare elementi imprescindibili per stabilire finalmente come sia morto l’uomo e se qualcuno l’abbia ucciso: “Questa mattina il magistrato ha ritenuto opportuno convocare la moglie per far cristallizzare i contenuti della sua deposizione e cercare di partire da qui per arrivare alla chiusura di questo giallo. Fino a questo momento la signora Marta non aveva mai parlato, quindi si potrebbe essere realmente a un passo dalla verità. Molti elementi sono già al vaglio degli inquirenti e alcuni potrebbero essere ulteriormente chiariti”.

