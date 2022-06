Giuseppe Pedrazzini/ Moglie Marta: “Ho sofferto, adesso la gente mi parla di nuovo”

Marta, moglie di Giuseppe Pedrazzini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “La Vita in Diretta”, condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 giugno 2022. La donna ha dichiarato: “Ho fatto la mia confessione, ho detto quello che avevo da dire, ma non posso aggiungere altro per il segreto istruttorio. Poi, col tempo, si vedrà cosa succederà. Mi sono tolta un peso, non ce la facevo più a tenerlo dentro. Vedremo come andranno a finire le cose. Chiudersi nel silenzio è stata dura: ho voluto provare ad andare avanti così, ma le cose tornavano sempre in mente e, alla fine, ho deciso di deporre. Ho sofferto per un po’ di tempo”.

"Se mi trovano morto è stata mia moglie"/ Sms all'amante manda vedova a processo

MARTA, MOGLIE DI GIUSEPPE PEDRAZZINI: “A TOANO MI HANNO CHIESTO SCUSA”

La consorte di Giuseppe Pedrazzini ha aggiunto poi che “il giorno del funerale di Beppe avevo con me un sacchetto della spesa, in cui c’erano un pezzo di pane e un po’ di mortadella. Non c’era altro, era la mia roba da mangiare: due cosette da mettere qualcosa sotto i denti a mezzogiorno, anche se non mi andava tanto”. Intanto, l’atteggiamento dei compaesani di Marta nei suoi confronti è nuovamente cambiato: “Da quando ho parlato con gli inquirenti, ieri a Toano ci sono state delle persone che mi hanno fatto le condoglianze. Inoltre, sia i miei vicini di casa, sia coloro che conoscevano Beppe, si sono scusati con me e sono rimasta un po’ più sollevata”.

