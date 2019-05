Giuseppe Petrolito, scomparso da dieci anni/ La figlia “Impossibile se ne sia andato”

La trasmissione di Rai Tre, Chi l’ha Visto?, torna ad occuparsi del caso di Giuseppe Petrolito, il 35enne operaio siciliano scomparso a dicembre del 2009, quasi ieci anni fa. Giuseppe aveva avuto una figlia dal primo matrimonio, Nemesia, per poi risposarsi con Katia ed avere altre cinque figlie. Possibile che abbia lasciato sei ragazze e una moglie senza dire nulla? Quella mattina di dicembre era uscito di casa a piedi, avvisando la moglie che sarebbe rientrato con i pasticcini: peccato però che nessuno l’abbia più visto. La sua compagna ha provato a contattarlo sul cellulare dopo che non rientrava in casa, senza però ottenere alcuna risposta, e a quel punto ha contattato l’ex moglie di Giuseppe: «Ci arriva una telefonata a casa – racconta Nemesia ai microfoni del programma Rai – era la moglie di mio padre che ci chiedeva se lo avessimo visto. Noi le abbiamo chiesto il perché e lei ci ha detto che era scomparso: le aveva detto che era uscito con amici ma non è più tornato. Dopo di che ha fatto la denuncia».

GIUSEPPE PETROLITO, SCOMPARSO DA DIECI ANNI

Sono dieci anni che quell’operaio che tutti definiscono una persona solare, di compagnia, senza grilli per la testa, è scomparso da Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa: «Quando ero più piccola – racconta Nemesia, la prima figlia – non dicevo ai miei compagni di classe che mio padre era sparito, mi inventavo delle storie, dicevo che lui faceva il pilota d’aerei e che di conseguenza non era mai casa». Nemesia ha provato a domandarsi più e più volte nel corso di questa decade quale motivo avrebbe avuto suo padre per allontanarsi da casa e scappare da tutto e da tutti, ma non è mai riuscita a trovare una risposta soddisfacente: «Ti fai tante domande ma non hai risposte – spiega – sono arrivata al punto di dirmi: “perché devo morire con i dubbi?”. Mi chiedo il motivo per cui sia successo tutto questo, non c’era nulla in famiglia con la sua moglie e le figlie, non c’era motivo di andarsene, aveva i parenti, era una persona solare, secondo me c’è qualcosa dietro per forza…». La speranza è che qualcuno, dopo aver visto il servizio di Chi l’ha Visto? possa fornire qualche informazione utile a risolvere il caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA