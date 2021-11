Giuseppe “Pino” Cappellano, marito Rosanna Fratello/ Colpo di fulmine dura da 46 anni

Con Rosanna Fratello ospite di Simona Ventura e Paola Perego a “Citofonare Rai Due” non si può escludere che la conversazione finisca per toccare anche argomenti di vita privata della cantante. In questo senso sarebbe d’obbligo parlare del marito dell’interprete, ovvero di Giuseppe “Pino” Cappellano. I due sono sposati da ben 46 anni, visto che le loro nozze si sono celebrate nel 1975. Dopo essersi trasferito da ragazzo nel Nord Italia, Pino ha gestito per diversi anni una pasticceria in quel di Como. Questa è stata la sua attività principale per una vita, fino a quando ha deciso di chiudere i battenti nel 2014. Tra Pino Cappellanno e l’interprete di “Sono una donna non sono una santa” si può dire ci sia stato il più classico dei colpi di fulmine. Alle nozze è seguita, due anni più tardi, la nascita della loro unica figlia, Guendalina, che qualche hanno fa gli ha regalato la gioia di diventare nonni di Alessandro e Giovanni: “Auguro loro tutto il bene del mondo”, qualche tempo fa nel salotto di Serena Bortone ad “Oggi è un altro giorno” su Rai 1. Per poi aggiungere: “E a mia figlia di rimanere sempre quella che è, una persona vera che ama enormemente i suoi figli”.

Ballando con le Stelle 2021, pagelle 6a puntata/ Bianca Gascoigne eliminazione shock, Lucarelli imbavagliata"

Giuseppe “Pino” Capellanno, marito Rosanna Fratello

Rosanna Fratello ha speso sempre parole al miele per il marito Pino Cappellano: “Con mio marito ho un legame basato sulla sincerità e sulla fiducia reciproca”, ha confidato in un’intervista non troppo datata concessa al settimanale “Oggi”. D’altronde se questi ingredienti fossero venuti a mancare non sarebbe stato possibile per i coniugi restare insieme per quasi mezzo secolo. Forse uno degli ingredienti che ha fatto bene alla loro unione è stata la riservatezza che contraddistingue entrambi. Al contrario di altri personaggi dello spettacolo, infatti, Rosanna Fratello ha sempre cercato di allontanare da sé le luci dei riflettori. Un modo per custodire la propria sfera privata: e alla fine si può dire che questo tipo di condotta abbia portato i risultati sperati. Due padrone di casa capaci di mettere a loro agio gli ospiti come Paola Perego e Simona Ventura saranno in grado di farsi confessare qualcosa di più da Rosanna Fratello sul suo amore con il marito Pino Cappellano?

LEGGI ANCHE:

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale: eliminati Ballando con le Stelle/ Salvo RigoTu si que vales 2021/ Diretta semifinale: il Duo Rokashkovs e Sadeck in finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA