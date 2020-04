Giuseppe “Pino” Oricci, marito Emanuela Folliero/ “Mi ha conquistata subito”

Pubblicità

Giuseppe “Pino” Oricci è il marito di Emanuela Folliero, ma anche il suo grande amore. La conduttrice che sta trascorrendo la quarantena con la sua famiglia e che è pronta a raccontare le sue giornate ai microfoni di Barbara D’Urso, durante un collegamento con Pomeriggio 5, è sempre più felice e innamrorata dell’uomo che ha sposato e con cui pensava di vivere semplicemente una storia leggera e senza importanza. Il noto imprenditore italiano ha conquistato subito Emanuela Folliero che ha più volte raccontato di essere stata colpita soprattutto dall’aspetto fisico dell’uomo che è poi diventato suo marito. A dare il via alla conoscenza è stata infatti proprio la conduttrice che ha poi conquistato il suo Giuseppe che le ha chiesto di sposarla davanti ai rispettivi figli. Un amore importante e sempre più forte quello che unisce la Folliero e il marito che, tuttavia resta sempre in disparte.

Giuseppe “Pino” Oricci, marito di Emanuela Folliero: un amore lontano dal gossip

Pur essendo molto presente sui social, Emanuela Folliero condivide raramente le foto di coppia proteggendo la privacy del marito Giuseppe Oricci che preferisce restare lontano dal mondo dello spettacolo di cui fa parte la sua dolce metà. Una coppia solida e forte quella della Folliero che in Giuseppe ha trovato un uomo forte che è riuscito a conquistare il suo cuore. Giuseppe, infatti, è entrato nella vita della conduttrice dopo un anno in cui era single. Pur stando insieme da tanto tempo, ormai, Giuseppe è sempre rimasto un passo indietro rispetto alla moglie. Durante il collegamento con Pomeriggio 5, dunque, farà un’eccezione mostrandosi a sorpresa in video?



