Giuseppe Povia/ Dopo intervento torna in tv “Condivido il mio dolore..” (Vieni da me)

Giuseppe Povia ospite di “Vieni da me” oggi. Nelle scorse settimane ha fatto preoccupare i suoi fan per le sue condizioni di salute. Tutta colpa di un post con cui voleva annunciare il suo ricovero in ospedale e condividere con i suoi fan i timori per l’intervento chirurgico a cui si sarebbe dovuto sottoporre. Il cantante si è infatti operato per una poliposi nasale, un problema che si era aggravato. Ora comunque sta meglio, infatti ha ripreso la sua attività artistica. Chissà se da Caterina Balivo parlerà del suo intervento. Intanto su Instagram, oltre a condividere foto delle sue serate musicali, pubblica anche riflessioni molto profonde, spesso rivolte ai più piccoli. «Tutti abbiamo un dolore che da una parte ci fa male, dall’altra ci fa crescere, non permettiamogli di farci diventare ciò che non siamo», ha scritto ad esempio Giuseppe Povia. E poi ha spiegato a cosa lo hanno portato queste consapevolezze. «Non mi è mai interessato il giudizio degli altri, e condividendo il mio dolore, le mie paure, ansie e insicurezze, faccio il gesto d’amore più bello verso me stesso: LIBERARMI».

GIUSEPPE POVIA E LA FAMIGLIA: LE FIGLIE EMMA E AMELIA

Giuseppe Povia è sposato dal 2007 con Teresa Gioli ed è papà di due figlie, Emma e Amelia. Dopo la loro nascita il cantante sente di essere cambiato. Ne ha parlato recentemente a CulturaIdentità. «Vedendole crescere mi sento molto protettivo nei loro confronti: un po’ più responsabile, anche se imperfetto». Impara dal loro entusiasmo e dalla loro voglia di raccontare le cose, inoltre è entusiasta quando condividono con lui i loro stati d’animo. «Quando lo faranno di meno sarò vigile ma anche contento, perché vorrà dire che stanno costruendo la loro intimità, il loro carattere e la loro identità profonda». Giuseppe Povia ha parlato anche dell’istituto familiare e di ciò che rappresenta per lui. È infatti testimonial del Family Day: «La famiglia naturale è la prima istituzione anarchica nata in questo mondo. La famiglia nasce prima di Parlamenti, Stati, leggi o Costituzioni. È spontanea e non ideologica, non la puoi distruggere e se lo fai, crolla il sistema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA