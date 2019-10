Giuseppe Povia ricoverato in ospedale/ Il cantante sarà operato: “Ho paura, ma…”

Giuseppe Povia è stato ricoverato in ospedale e oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico. A raccontarlo è stato lo stesso artista tramite Instagram, dove ha svelato di essere preoccupato: “Sono in ospedale pronto per essere operato per una cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura, ma sono in buone mani. C’è un team fantastico. Vi leggerò al mio risveglio. Mi hanno sempre chiesto quale è la mia canzone più bella, ora posso dirvelo. Ascoltatela vi emozionerà e mettete dei commenti belli. Tornerò quando starò meglio e spero col cuore che arriveranno buone notizie”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Ad accompagnare il post c’è uno dei brani dell’artista come ribadito nel post “Voglio respirare“.

Giuseppe Povia ricoverato in ospedale, ma cos’ha?

È chiaro che di fronte al ricovero di Giuseppe Povia in ospedale il pubblico si sia chiesto cosa abbia accusato l’artista che si è detto preoccupato per un intervento chirurgico che si è reso necessario. Al momento però non sappiamo nulla sulle sue condizioni e sulla gravità dell’operazione a cui si sottoporrà. L’artista ha deciso di mantenere il massimo riserbo, ma ancora una volta si è dimostrato uomo molto sensibile e con la voglia di comunicare al suo pubblico le emozioni che prova. Si aspettano dunque notizie sperando che per lui possa davvero tutto andare bene.

Il post di Povia





© RIPRODUZIONE RISERVATA