GIUSEPPE PRESTIGIACOMO, CHI E’/ Vince Premio Miglior Faccia Tosta (Darwin Donatello)

Serata di premiazioni quella in onda ai Darwin di Donatello, il riconoscimento speciale assegnato da Paolo Bonolis ai concorrenti che più di altri si sono contraddistinti durante questa ottava edizione. A trionfare nella categoria “miglior faccia tosta” a sorpresa è Giuseppe Prestigiacomo, che aveva partecipato durante la sfida tra “nati giovani” contro “nati vecchi”. L’uomo, naturalmente, era nella squadra nei nati giovani, un’appartenenza di cui ha dato ampio sfoggio sul palcoscenico di Ciao Darwin dove ha conquistato tutti con il suo piglio ballerino e la sua aria sbarazzina. Un personaggio davvero originale, che ha saputo attirare l’attenzione diventando uno dei più amati di questa edizione. Lo dimostra il Premio ricevuto durante lo speciale televisivo dello show antropologico di successo di Canale 5.

And the winner is…Giuseppe Prestigiacomo! Con queste parole Il Pancio ed Enzuccio annunciano il vincitore del Premio Miglior Faccia Tosta di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate durante l0 speciale “Darwin di Donatello”. Un premio meritatissimo quello vinto da Giuseppe che, una volta arrivato sul palco, ha voluto ringraziare il pubblico e il popolo del web che tanto ha creduto in lui. “Io volevo ringraziare un pochino tutti voi, il web che si è mosso in prima linea” ha detto il vincitore. Giuseppe ha poi fatto una precisazione: “io non sono un ballerino, sono un rockettaro”. Giuseppe ha così raccontato qualcosa in più di sè: “nasco col rock, ma visto che il rock si sta un pochino spegnendo, vado avanti con le mie performance che porto in giro per Palermo, sale dansè e discoteche”. Sul finale la dedica speciale alla moglie scomparsa: “dedico questo premio a mia moglie” dice Giuseppe alzano il Darwin verso il cielo!

