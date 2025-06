La diretta di oggi di TV7 – su Rai 1 a partire dalle ore 23:30 – tornerà ad occuparsi del caso di Giorgia Prete, vittima – assieme alla madre, ma ci torneremo – di un tentato omicidio ordito dall’ex fidanzato Giuseppe Proce, attualmente prossimo al processo a suo carico dopo le indagini che si sono concluse pochi mesi fa e che sembrano propendere per l’ipotesi delittuosa – appunto – di “tentato omicidio”: un caso piuttosto semplice nel suo insieme e che per poco non si configurava come l’ennesimo femminicidio; mentre, dal canto di Giuseppe Proce, è arrivata, quanto meno, una positiva assunzione di responsabilità, seppur oggi dica di non ricordare di aver effettivamente accoltellato l’ex.

Martina Carbonaro, Tucci: "Dopo i colpi l'ho abbracciata"/ La madre: "Non me la sento di andarlo a trovare"

Partendo dal principio, per parlare di Giuseppe Proce è certamente necessario partire da quanto accaduto nella notte tra il 24 e il 25 giugno dello scorso anno in quel di Racale: dopo una normalissima serata tra amici, Proce – dopo aver riaccompagnato a casa la ragazza – venne a sapere di una presunta relazione parallela che la 21enne stava intrattenendo con un altro ragazzo della loro compagnia e decise, quindi, di recarsi a casa di lei per chiederle spiegazioni.

Manuela Murgia, sorella: "Quel giorno non ci salutò"/ "Ingiusto dipengerla come depressa, non lo era"

Giuseppe Proce, chi è l’ex fidanzato di Giorgia Prete: si è detto pentito per il tentato omicidio

In un primo momento, Giuseppe Proce – dopo aver frantumato il vetro dell’auto di Prete e sferrato alcuni calci e pugni alla porta d’ingresso – non riuscì a farsi aprire, ma non si diede per vinto, riuscendo poco dopo a sfondare la porta: in quel momento la ragazza e i genitori si nascosero in salotto, terrorizzati dal fare minaccioso del 22enne che, in un terzo momento – dopo che erano usciti allo scoperto – si lanciò contro la ragazza, sferrandole alcune coltellate con due coltelli che aveva recuperato poco prima.

Delitto di Garlasco, Roberta Bruzzone sull'arma: "Non è una mazzetta"/ E sulla presunta scarpa da donna...

Solamente l’intervento provvidenziale del fratello della ragazza è riuscito a placare l’animo di Giuseppe Proce, che nel frattempo era riuscito anche a ferire lievemente la madre di Prete: fu arrestato in flagranza di reato, ancora sporco di sangue dopo essersi liberato dei coltelli (poi recuperati su sua indicazione); mentre oggi si è detto profondamente dispiaciuto e pentito per quella notte, sostenendo che si sentì “umiliato” dal presunto tradimento.