Giuseppe Quintavalle (dg Tor Vergata)/ “Si arriverà alla terza dose per tutti”

Non ci sono dosi di vaccino di troppo, il Lazio è pronto a proseguire la campagna vaccinale con audacia: così Giuseppe Quintavalle a Tagadà. Il direttore generale del Policlino Universitario Tor Vergata ha spiegato: «Noi abbiamo scorte sufficienti per vaccinare tranquillamente gran parte della nostra popolazione, non abbiamo vaccini inutilizzati: siamo pronti ad utilizzare le scorte. Noi auspichiamo che ci sia un ritorno e un convincimento della nostra popolazione a quello che è il razionale dell’uso di un vaccino, che è quello di proteggere se stessi e i cari dalla patologia».

Nel corso dell’intervista al programma condotto da Tiziano Panella, Giuseppe Quintavalle ha spiegato che a suo avviso presto si arriverà al via libera per la terza dose a tutti: «Io penso che arriveremo alla terza dose a tutti: non è un problema di politica o altro, sono certo che in questi giorni arriverà un messaggio di questo tipo. Io partirei con le terze dosi per tutti coloro che possono farlo, il Lazio ha ormai una sufficiente esperienza per intervenire egregiamente». Giuseppe Quintavalle ha poi aggiunto: «Il messaggio che voglio dare è di vaccinarsi, dando un significato diverso tra l’utilizzo di un vaccino e l’utilizzo autorizzatorio di un green pass, estremamente utile perché ha permesso a quasi la totalità della popolazione di iniziare a percorrere una vita quasi normale».

