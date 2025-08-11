Giuseppe Radames Berté, tutto quel che sappiamo sul padre di Loredana Bertè e Mia Martini: chi era, il rapporto difficile con le figlie e...

Giuseppe Radames Berté, ecco chi era il padre di Mia Martini e Loredana Bertè: un rapporto complicato

Giuseppe Radames Berté era il padre di Mia Martini e Loredana Bertè. Con quest’ultima, in particolare, pare avesse un rapporto molto difficile, come si evince dalle varie ricostruzioni e dalle parole della stessa cantante. Dopo la morte di Mia Martini, i rapporti tra Giuseppe Radames Berté e Loredana si sono ulteriormente inaspriti. Mancato all’età di novantasei anni, nel 2017, viveva a Cavaria con Premezzo, in provincia di Varese, il paese dove è anche sepolta la figlia Mia Martini, morta tragicamente nel 1995.

All’epoca l’artista aveva deciso di sistemarsi vicino al papà per riavvicinarsi a lui, dato che il loro rapporto fino a quel momento non era decollato. Possiamo definirlo un rapporto tormentato, forse per via di quel carattere duro e all’antica dell’uomo. Giuseppe Radames Berté lavorava come insegnante e nel corso della sua carriera divenne anche preside. Impegni che evidentemente toglievano spazio al suo rapporto con le figlie, che infatti ne risentirono in maniera profonda.

Mia Martini e il padre Giuseppe Radames Berté: le gravi accuse di Loredana Bertè

Mia Martini cantò un brano dal titolo Padre Davvero, con un testo molto duro che racconta, con amarezza e delusione, il rapporto complicato con il papà. Un testo da cui si evince una caratteristica particolare del padre, descritto come un uomo troppo esigente e poco comprensivo. Nella canzone si fa riferimento anche ad un padre chiuso e non incline ai cambiamenti.

Così dopo la morte di Mia, sua sorella Loredana pronunciò parole gravi nei confronti di Giuseppe Radames Berté a cui vennero attribuì parecchie responsabilità in merito ai malesseri in famiglia. In particolare, in una trasmissione di Barbara D’Urso, la cantante accusò il papà di violenze e maltrattamenti. Accuse che l’uomo ha sempre respinto con tutto se stesso.

