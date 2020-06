Giuseppe Remuzzi: “Mi aspettavo meno casi Covid”/ “Rischio contagio c’è ancora”

Pubblicità

Il professor Giuseppe Remuzzi è intervenuto negli scorsi minuti ai microfoni de “La Vita in Diretta” per aggiornare gli italiani sull’emergenza epidemiologica da Coronavirus. In riferimento ai dati odierni, ha dichiarato: “Le cose vanno bene, anche se i numeri scendono meno rapidamente di quanto mi aspettassi. Mi immaginavo una discesa più rapida anche del numero dei contagi, ma il tampone positivo di oggi può contenere una concentrazione di Covid così piccola che potrebbe non favorire l’infezione fra una persona e l’altra”. Sono stati avviati alcuni studi per capire fino in fondo la carica virale di questa tipologia di tampone, ha rivelato Giuseppe Remuzzi, al quale sono state mostrate (anche se, per un problema tecnico il diretto interessato non è riuscito a osservarle) le immagini delle manifestazioni contro il razzismo e in favore di George Floyd, il cittadino afroamericano ucciso dopo il suo arresto dalla polizia a Minneapolis, andate in scena a Roma e nelle altre principali città d’Italia nel fine settimana appena archiviato. “Sarebbe bene nelle manifestazioni riuscire a mantenere le distanze di sicurezza, indossare la mascherina, e, soprattutto, non urlare – ha asserito l’esperto -. Se non si farà attenzione in futuro, sicuramente vanificheremo tutti gli sforzi fatti sino ad oggi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA