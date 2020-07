Giuseppe Rizza è morto/ Ex Juventus aveva 33 anni: la causa un aneurisma cerebrale

Giuseppe Rizza purtroppo non ce l’ha fatta. L’ex Juventus è morto all’età di 33 anni, ad un mese di distanza dall’emorragia cerebrale che lo colpì. Cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri, Rizza ha vissuto una carriera nelle serie minori ma è stato amato ed apprezzato da tutte le squadre in cui ha militato. Ricoverato in prognosi riservata da un mese all’ospedale Cannizzaro di Catania, Rizza lo scorso 22 giugno si era risvegliato dal coma ma le sue condizioni sono peggiorate progressivamente nel corso delle scorse ore. Compagno di squadra di Marchisio e Criscito ai tempi delle giovanili bianconere, il 33enne ha militato in diversi club: Rosolini, Livorno, Arezzo, Pergocrema, Juve Stabia e Nocerina, fino alla Rinascita Retina, squadra siciliana di Prima Categoria con la quale era attualmente tesserato.

GIUSEPPE RIZZA É MORTO: LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO

Moltissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia di Giuseppe Rizza da parte di ex compagni e di ex club. La Juve Stabia ha annunciato che chiederà la possibilità di osservare un minuto di raccoglimento in suo ricordo in occasione della prossima gara: «Giuseppe Rizza non ce l’ha fatta e la S.S. Juve Stabia, commossa ed affranta, ne piange la scomparsa. Un ragazzo solare, sorridente, un professionista esemplare: così vogliamo ricordare Giuseppe, che ha disputato in totale 32 partite con la maglia gialloblù. La S.S. Juve Stabia chiederà alla Lega di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Rizza in occasione della gara interna di venerdì contro l’Entella». Questo il messaggio dell’Akragas: «La società ASD Akragas 2018 si unisce al dolore per la scomparsa del calciatore Giuseppe Rizza, il quale non è riuscito a superare i danni provocati da un aneurisma che lo ha colpito qualche settimane fa. Alla famiglia Rizza porgiamo le nostre più sentite condoglianze». Qui di seguito gli omaggi di Gigi Buffon e Giorgio Chiellini

Stanotte ci ha lasciato Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza. pic.twitter.com/93ZJwWG2gc — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 6, 2020





