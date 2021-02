Giuseppe, sorpresa alla moglie Maria/ “Ho scelto C’è posta per te perché non si paga”

La nuova puntata di C’è posta per te si apre con una sorpresa. Giuseppe, marito e papà di tre figli, ha chiamato la redazione di Maria De Filippi per farle incontrare Stefano De Martino e, prima ancora, per dirle quanto la ama. “Ha scelto C’è posta per te perché non si paga ed è gratis” fa sapere subito Maria De Filippi, spiegando poi il perché di questa frase. La storia raccontata da Giuseppe è quella di una famiglia che non vive proprio nell’agio: da otto anni è sposato con Maria ma non ha mai potuto darle degli agi a causa dei problemi di lavoro e, dunque, di denaro. L’uomo svela di aver fatto il contadino, il traslocatore, lavato le auto sabato e domenica e grazie a quanto riesce a racimolare riescono ad affittare una casa che abbandonano, però, dopo 4 mesi a causa del tetto malandato. I due hanno potuto sposarsi solo al comune e con abiti prestati.

Giuseppe sorprende la moglie Maria: “Non sono stato un uomo eccezionale…”

Per tutte queste ragioni Giuseppe ha deciso di rivolgersi a C’è posta per te per regalare a sua moglie Maria un momento di gioia. “Se oggi sono qui è per dirti che grazie al tuo amore e a quello dei nostri figli mi date la forza di andare avanti.” le dice una volta arrivata in studio. Giuseppe è commosso al solo vederla e la stessa Maria è molto sorpresa di vederlo dall’altra parte della busta. “Sono stato un padre e un marito non eccellente dal punto di vista economico, ma credimi che non desidero altro di te e dei nostri figli”, scrive nella sua lettera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA