Giuseppe Sottile papà di Salvo Sottile/ Carriera nel giornalismo e non solo…

Giuseppe Sottile, papà di Salvo Sottile: la carriera nel giornalismo

Nato e cresciuto nel segno del giornalismo e dell’informazione, Salvo Sottile è oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno. Il giornalista e conduttore Rai, ora al timone de I Fatti Vostri al fianco di Anna Falchi, è infatti figlio di Giuseppe Sottile, anch’egli volto noto dell’informazione italiana. Nato a Gangi il 15 marzo 1946, Giuseppe Sottile ricopre il ruolo di giornalista professionista dal 1973 e ha iniziato la sua attività nella sua Palermo nel 1968, quando ha collaborato con L’Ora, quotidiano di proprietà del Partito Comunista Italiano.

A seguire nel 1977 è passato al Giornale di Sicilia e, in quell’occasione, ha anche ricoperto il ruolo di capocronista e vicedirettore. Con l’inizio degli anni ’90 sono arrivate altre prestigiose collaborazioni, come il ruolo di caporedattore presso Il Giorno di Milano ricoperto nel 1992. Ed è stato anche caporedattore di Studio Aperto, il telegiornale di Italia1. Successivamente il passaggio a Il Foglio, per cui è stato condirettore nel 2002.

Giuseppe Sottile: dal giornalismo alla scrittura e l’impegno in politica

Nel corso della sua carriera Giuseppe Sottile ha anche ricoperto il ruolo di scrittore e politico. La passione per la scrittura l’ha portato nel 2006 a pubblicare per Einaudi il suo primo romanzo, Nostra signora della necessità. Il suo approdo nel mondo della politica è datato 2008, quando alle elezioni politiche si è candidato per la Camera dei Deputati nel collegio Sicilia Occidentale: la sua lista non ha però ottenuto alcun eletto.

Nel corso degli anni Giuseppe Sottile non ha abbandonato il suo impegno per il giornalismo e l’informazione, ricoprendo dal 2015 al 2018 il ruolo di direttore del sito online di informazione Live Sicilia. Impegno, passione e dedizione tramandati anche al figlio Salvo, che ha seguito le orme del padre diventando anch’egli giornalista e scrittore, oltre che conduttore televisivo.

