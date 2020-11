Giuseppe Tiani e il ciondolo anti-covid/ “Purificatore d’aria israeliano da 50 euro”

Decisamente curiosa l’iniziativa, o meglio la richiesta, fatta a Parlamento e governo da parte di Giuseppe Tiani, segretario nazionale del sindacato di polizia Siap. In occasione della Commissione affari costituzionali della Camera, ha mostrato un ciondolo che aveva al collo, per farsi poi promotore di un rimedio che a suo modo di vedere potrebbe avere la meglio contro il coronavirus: un ciondolo. “Oggi porto al collo un micro purificatore d’aria del costo di 50 euro – spiega Giuseppe Tiani – di tecnologia israeliana. È un neutralizzatore di batteri e andrebbe distribuito alle forze di polizia e a tutti i sanitari impegnati”. E ancora: “Per un metro cubo attorno a chi lo indossa genera cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo”. Secondo il suo pensiero, quindi, quel ciondolo sarebbe in grado di vietare la propagazione del coronavirus, anche se al momento, stando a quanto sostiene la scienza, non esisterebbe alcun dispositivo simile.

GIUSEPPE TIANI, DAL CIONDOLO ALLO SCIOGLIMENTO DI FORZA NUOVA

A molti Giuseppe Tiani ha ricordato il grandissimo Maurizio Mosca, il compianto giornalista sportivo che con il suo pendolino magico riusciva a predire i risultati delle partite di calcio ma anche le sorti delle trattative di calciomercato. Ad altri, invece, ha fatto venire in mente il mitico “baffo”, Roberto Da Crema, il più grande televenditore di tutti i tempi. Giuseppe Tiani era salito alla ribalta delle cronache poche settimane fa per aver chiesto lo scioglimento di Forza Nuova: “Va sciolta – aveva spiegato – quanto accaduto a Roma a partire dai fuochi d’artificio tricolore esplosi nel cielo della Capitale che hanno dato il via libera ai militanti di estrema destra e agli ultras violenti rappresenta l’espressione peggiore e più rozza di una sub cultura politica e sociale che nel linguaggio giornalistico e politico è aggettivata come neofascista”. Un personaggio senza dubbio sopra le righe, e chissà che qualcuno non possa realmente accogliere la proposta dell’amuleto.



