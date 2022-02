GIUSEPPE UMILIA IL PAPÀ A C’È POSTA PER TE “ABBANDONATO PER SOLDI”/ Lite poi la pace

Tra Giuseppe e suo padre Giovanni c’è tensione nel corso del confronto a C’è posto per te, tanto che Maria De Filippi è costretta ad intervenire e chiarire all’uomo gli intenti di suo figlio. “Lui spera che anche tu in questi 5 anni di assenza ti sia reso conto che come ha sbagliato lui hai sbagliato anche tu. Poteva chiamarti lui ma potevi farlo anche tu. Io sono convinta che tuo figlio abbia sofferto l’arrivo di Irene e la nascita delle tue figlie per una sorta di amore simbiotico che aveva con te, così come tu sei cambiato con il loro arrivo.”, spiega la conduttrice. Parole, queste, che servono a sciogliere ogni dubbio e a portare Giovanni ad aprire la busta. (Aggiornamento di Anna Montesano)

GIOVANNI, PROPOSTA DI MATRIMONIO A LUISA, C'È POSTA PER TE/ Il dono di Todaro e Tocca

Giuseppe chiede chiarimenti a suo padre a C’è posta per te

A C’è posta per te si protagonista la storia di una frattura familiare. Giuseppe e Rita sono due fratelli che da cinque e sette anni non hanno rapporti col padre Giovanni. Stando al racconto dell’uomo in particolare, il loro rapporto avrebbe subito un forte scossone quando nella vita di Giovanni è arrivata la nuova compagna, Irene, di 23 anni più giovane. I due si sono sposati e hanno poi avuto tre figli.

C'è posta per te 2022, 5a puntata/ Diretta, storie: Luisa e Giovanni si sposano!

La situazione precipita quando Giovanni dice al figlio: “Io ti ho campato fino ai 18 anni, adesso basta!” Accade inoltre che dopo aver dato al figlio 15 mila euro in un momento di difficoltà, il padre li chieda indietro. Una richiesta che crea una nuova frattura, stavolta definitiva tra i due che non si rivedranno più per 5 anni.

Giuseppe contro suo padre Giovanni: “5 anni orfano di padre”

Irene e Giovanni hanno accettato l’invito a C’è posta per te e la prima a rivolgere loro parola è la figlia Rita che non parla per se ma solo per il fratello: “Io ho messo un macigno sopra tutto 7 anni fa, per me è finita, ma tuo figlio ha bisogno di te, di un confronto con te. Spero che tu lo ascolterai, lo capirai e gli darai le risposte”, gli dice, poi lascia lo studio. Giuseppe prende allora parola e dice a suo padre: “Sono 5 anni che sono orfano di padre perché tu all’improvviso sei sparito dalla mia vita. Da 15 mesi sono papà di una bambina splendida e ho capito l’amore incondizionato per un figlio che non lascerò mai. Se oggi sono qui è perché voglio delle risposte a tutte le mie domande.” Così gli rinfaccia di averlo abbandonato solo per una questione di soldi.

SIMONE E CHIARA, STORIA DI TRADIMENTO A C'È POSTA/ "Più volte con altre donne", lei…

© RIPRODUZIONE RISERVATA