Giuseppe Valditara/ Chi è nuovo Ministro dell’Istruzione e del Merito del Governo Meloni

Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito del Governo Meloni: consigliere di Matteo Salvini

Giuseppe Valditara è il nuovo Ministro dell’Istruzione e del Merito del Governo di Giorgia Meloni. Milanese classe ‘61, è iscritto all’albo degli avvocati ed è professore ordinario di Diritto romano presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e l’Università Tor Vergata di Roma. È stato inoltre preside dell’ambito di Giurisprudenza della Università Europea di Roma. Ad oggi è anche direttore scientifico della rivista giuridica Studi giuridici europei.

Oltre alla carriera accademica, Giuseppe Valditara ha alle spalle anche una lunga carriera politica, di cui l’attuale incarico è soltanto l’apice. Dal 2001 al 2013, infatti, ha ricoperto la carica di senatore per tre mandati, prima con Allenza Nazionale e poi con il Popolo della Libertà. È sempre stato un fedelissimo del centrodestra ed in particolare della Lega, in quanto stimato consigliere di Matteo Salvini, ma in passato è stato associato anche a Fratelli d’Italia. In occasione delle Elezioni Politiche 2022 Giuseppe Valditara era candidato proprio col Carroccio in Lombardia, ma non era stato eletto.

Giuseppe Valditara, chi è nuovo Ministro dell’Istruzione e del Merito: la carriera politica

Durante le sue parentesi politiche del passato, Giuseppe Valditara, il nuovo Ministro dell’Istruzione e del Merito, si era già messo in evidenza per quel che concerne l’ambito della scuola. Era stato, infatti, il relatore di maggioranza della riforma dell’Università durante il Governo del 2010 di Silvio Berlusconi, che vedeva Maria Stella Gelmini a capo del Ministero. Una legge passata alla storia per i discussi tagli al settore dell’istruzione.

Con l’insediamento del primo Governo di Giuseppe Conte, nell’ottobre 2018, l’avvocato e professore di Diritto romano, Giuseppe Valditara, era inoltre tornato in quel di viale Trastevere, venendo nominato Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca presso il MIUR nel dicastero guidato dal leghista Marco Bussetti. Un incarico che ha ricoperto per poco più di un anno. Adesso il nuovo ruolo, il più elevato della sua carriera, con l’insediamento del Governo di Giorgia Meloni.

