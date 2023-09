Giuseppe Valditara/ “Edilizia scolastica e attenzione al Covid, ecco come garantiremo la sicurezza a scuola”

La variante Eris del Covid preoccupa diversi esperti con la riapertura della scuola, ma il ministro Giuseppe Valditara rassicura. Il titolare dell’Istruzione ha inviato una lettera alla Stampa e ha sottolineato che la sicurezza in classe sarà garantita con l’edilizia scolastica e con la massima attenzione al virus, patologia che sarà controllata e gestita al pari di altre malattie infettive.

Valditara ha rivelato di aver avviato un confronto con il ministero della Salute Schillaci “riguardo alle misure di prevenzione sanitaria ritenute utili da adottare nella scuole, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, per prevenire il rischio diffusivo di contagi da Covid-19, in particolare per gli studenti e il personale scolastico che versano in condizioni di fragilità”.

La rassicurazione del ministro Valditara

Nel corso del suo intervento, Valditara ha inoltre annunciato l’istituzione di un tavolo interministeriale che si riunirà con cadenza periodica e con l’obiettivo di monitorare l’evolversi della situazione in base ai riscontri scientifici relativi all’andamento del virus. L’obiettivo del ministro dell’Istruzione è quello di mettere sul tavolo tutti gli interventi “che gli esperti giudicheranno utili a contenere il contagio a tutela in particolare degli studenti ed il personale fragile”. Valditara ha aggiunto: “Inoltre, le Linee guida ministeriali sull’edilizia scolastica che abbiamo inviato agli enti locali dispongono che in tutte le scuole oggetto di ristrutturazione si tenga conto della qualità dell’aria all’interno dei singoli spazi. Per le nuove scuole si è disposta la necessità di adeguati sistemi di aerazione così da ridurre l’impatto della circolazione dei vari virus respiratori”.

