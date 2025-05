L’amore tra Giuseppe Zeno e Margareth Madè va avanti ormai da dieci anni. I due si sono conosciuti ad una cena nel 2015 e nonostante la prima impressione non fosse stata delle migliori per l’attrice, che aveva pensato che l’uomo davanti a sé fosse “un pazzo”, si è poi ricreduta e la loro storia ha portato fin da subito al raggiungimento di traguardi importanti. Margareth e Giuseppe sono infatti convolati a nozze appena un anno dopo, nel 2016, in Sicilia, terra d’origine dell’attrice. Lei, infatti, proviene dalla splendida isola sicula e proprio lì ha voluto dire “sì” all’uomo che amava. I due si sono sposati ad Ortigia, a Siracusa. Nel 2017 è arrivata la prima figlia dei due, Angelica, mentre nel 2020 è arrivata Beatrice, la seconda figlia della coppia.

Margareth Madè, chi è: il marito Giuseppe Zeno e carriera/ Da ‘Baarìa’ a Don Matteo 14 come ‘guest star’

L’amore tra Giuseppe Zeno e Marghareth Madè è scoppiato la stessa sera in cui i due si sono conosciuti, a dispetto della primissima impressione. “Mi ha travolta come un treno. Mi ha ubriacato di parole e di emozioni” ha raccontato l’attrice parlando del primo incontro con Giuseppe Zeno. Una “performance” che ha stupito Margareth, che non lo aveva neppure riconosciuto prima di presentarsi. Da quel momento i due non si sono più lasciati: qualche incomprensione, qualche momento “no” come in tutte le coppie, ma la loro storia prosegue alla grande.

Giuseppe Zeno e Margareth Madè: il regalo speciale dopo la nascita di Angelica

Dopo la nascita della prima figlia, Angelica, Giuseppe Zeno ha fatto un regalo speciale alla moglie: ha acquistato per lei un uliveto. Margareth, infatti, è profondamente legata alla terra: l’attrice è cresciuta in Sicilia, tra vendemmie e raccolta delle olive. Anche Giuseppe, che invece viene da Napoli, condivide i suoi stessi valori. Per questo ogni anno la coppia si ritrova in Sicilia nel periodo autunnale, per fare l’olio. Con loro, Angelica e Beatrice, che si divertono tantissimo.