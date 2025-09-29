Giuseppe Zeno - in vista dell’esordio della nuova stagione di ‘Blanca’ - è stato oggi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Pronto a tornare in tv con la nuova stagione di Blanca – al via da questa sera, 29 settembre 2025 – Giuseppe Zeno ha scelto il salotto di Caterina Balivo per raccontarsi nel merito della sua carriera e anche a proposito di alcuni aspetti del suo privato. A La Volta Buona parte dal concetto di successo: “Perchè non mi piace considerarmi un attore di successo? Dipende cosa si intende; io credo che l’affermazione personale, in questi termini, va guadagnata di volta in volta. Tutto ciò che di buono può offrirti la vita deve ancora accadere”.

Anticipazioni Blanca 3, trama completa intera stagione: puntate, quando e come finisce/ Crisi e misteri

Giuseppe Zeno ha poi passato in rassegna la sua vita; dall’infanzia ad Ercolano – “Che resta nel mio cuore, sono nato lì e tutta la mia famiglia abita ancora lì” – all’adolescenza vissuta in Calabria dove appunto sboccia la passione per la recitazione. Merito di una insegnante del tempo che, comprendendo la sua gioia nel destreggiarsi sul palco, asserì: “Continua a divertirti”. Di quel consiglio ha fatto tesoro come dimostrato dall’entusiasmo che dopo trent’anni ancora imprime nei suoi molteplici impegni fra teatro e tv.

Maria Chiara Giannetta, da Don Matteo 13 a Blanca 3: anticipazioni e quando in onda/ Spoiler e video dal set

Giuseppe Zeno a La Volta Buona: “Sul set di Blanca con Maria Chiara Giannetta? E’ straordinaria”

Non solo Giuseppe Zeno attore, anche in versione papà; a La Volta Buona si racconta anche con gli occhi da genitore rivelando un personale timore per il futuro delle sue figlie. “Il tempo che passa lo vivo molto bene, forse con un po’ di ansia per il fatto che sono genitore e vorrei ottimizzare le cose in prospettiva futura. Da papà quindi sì, ho un po’ di ansia per il futuro delle mie figlie”. L’attore protagonista in Blanca ha poi aggiunto: “La cosa che mi fa più paura? Siamo in un contesto storico molto particolare e delicato, ciò che temo è che un domani non possano fare determinate scelte. Vorrei stare sempre al meglio per essere al loro fianco…”.

Maria Chiara Giannetta non si ferma: dopo Don Matteo 13 torna con Blanca 3/ "Tante novità e cambiamenti"

Verso la conclusione dell’intervista a La Volta Buona non poteva mancare un accenno al rapporto con Maria Chiara Giannetta con la quale Giuseppe Zeno ha condiviso il set di Blanca. “Il percorso artistico e professionale che sta facendo parla per lei, è straordinaria; ti mette a tuo agio ed è sempre energica”.