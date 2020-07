GIUSEPPE ZENO/ L’attore “terapeuta di coppia” di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

Ospite d’eccezione a 20 anni che siamo italiani: si tratta di Giuseppe Zeno, l’attore napoletano che il grande pubblico ha imparato a conoscere proprio sugli schermi di Rai Uno in una serie di fiction di successo. Si può dire senza timore di sbagliare che la presenza di Giuseppe Zeno sia legata a Vanessa Incontrada, padrona di casa dello show di successo insieme a Gigi D’Alessio che quest’inverno ha registrato di puntata in puntata (oggi è in replica, ndr) diversi record d’ascolti. Tra Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada, insieme prima sul set di “Scomparsa” e poi di “Angela” si è sviluppata un’intesa professionale tale da rendere altamente improbabile che essa non si sia trasformata anche in una bella amicizia anche nella vita. In occasione della sua apparizione a 20 anni che siamo italiani, Zeno si è calato nei panni del terapeuta di coppia. Volete sapere chi sono i pazienti? Ovviamente Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio…

GIUSEPPE ZENO A 20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI

Giuseppe Zeno è stato intervistato qualche settimana fa da Mara Venier a Domenica In e ha raccontato alla padrona di casa del suo amore con Margareth Madé, cui è legato sentimentalmente dal 2015: “Ci siamo conosciuti a casa di un amico comune e sono rimasto folgorato. E’ una donna con dei sani principi e valori, che sono poi anche i miei”. In realtà, ha detto Zeno “si chiama Margareth Maccarrone. Sì con due r. Ci siamo sposati in piazza Duomo a Siracusa. Quello è uno dei pochissimi scatti che abbiamo di quel giorno. Lei è di là, della provincia di Siracusa. Proprio nel salotto di Mara Venier, Zeno si è reso protagonista di un piccolo scivolone quando ha detto che Margareth lo ha “folgorato, e non artisticamente”. Altro momento lievemente imbarazzante quello in cui la zia Mara gli ha detto apertamente: “Ma quanto sei fico!”. Di certo Zeno si è trovato più a proprio agio ospite dell’amica Incontrada…





