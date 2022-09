Giuseppe Zeno, marito di Margareth Madè/ “Grazie alla mia famiglia ho imparato…”

Giusepppe Zeno torna sul grande schermo con la seconda stagione di “Mina Settembre”

Giuseppe Zeno è uno degli attori più amati dal pubblico italiano, soprattutto da quello femminile! Una carriera cinematografica di quasi 30 anni lo ha portato ad essere definito, sia dalla stampa che dal popolo del web, un vero e proprio sex symbol. Lo stesso Zeno in alcune interviste ha spesso ammesso di essere consapevole e onorato di questo titolo, che oltre alla sua bellezza dipende molto anche dai vari ruoli da bello e tormentato che ha interpretato in vari film e serie tv, tra cui: L’onore e il rispetto, Il paradiso delle signore, Mina Settembre, Luce nei tuoi occhi e Blanca.

Il suo percorso artistico lo ha portato ad essere un uomo pienamente felice e soddisfatto della sua vita, come ha dichiarato durante un’intervista a Donna moderna, il suo motto di vita (ripreso dalla canzone What a feeling) è “Prendi la tua passione e falla accadere”, motto che l’attore ha concretizzato nella sua vita. A breve Giuseppe Zeno tornerà sul grande schermo con la seconda stagione di “Mina Settembre” e lui è molto contento perché oltre a continuare a svolgere il lavoro dei suoi sogni, si sente molto gratificato dell’affetto delle sue fan ed è felice che la sua figura e la sua arte possano portare a casa degli italiani momenti di leggerezza.

Giuseppe Zeno parla della sua famiglia: “Grazie a loro ho imparato il potere della condivisione”

Giuseppe Zeno è un uomo apparentemente serio ma in realtà molto ironico, timido e riservato. L’attore non ama molto parlare della sua vita privata eppure dai suoi discorsi traspare sempre l’amore e l’importanza che la moglie e i figli hanno nella sua vita. Nel lontano 2016 Zeno ha sposato l’attrice Margareth Madè, lei in merito alla loro relazione aveva dichiarato su Rai 1: “Era parecchio che “ci cercavamo”, ci informavamo l’uno dell’altro: ce lo siamo confessati dopo… Poi ci siamo incontrati a casa di amici. È bastato un lunghissimo sguardo, che continua ancora”.

Dopo il matrimonio, i due hanno coronato il loro amore con l’arrivo delle loro due figlie: Angelica (nata nel 2017) e Beatrice (nata nel 2020). Recentemente, a Donna moderna, l’attore ha dichiarato: “Io sono felice per il solo fatto di essere vivo. Sono felice di poter festeggiare mia figlia Beatrice che ha appena compiuto 2 anni. O sapere che Angelica, di 5, viene a tifare per me quando gioco a calcio con la Nazionale Attori. Grazie alla mia famiglia ho imparato il potere della condivisione. Prima di diventare un marito e un padre tutte le mie energie erano per il lavoro, ma quando sei da solo qualsiasi risultato tu possa raggiungere resta effimero, fine a se stesso”.











