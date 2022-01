Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone/ Chi era “la bella Creola”

Chi era Giuseppina di Beauharnais? Questa la domanda che si stanno ponendo tante persone che stanno guardando “Meraviglie, la penisola dei tesori”, in onda su Rai 1. Nata Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie, Giuseppina di Beauharnais è stata la prima moglie dell’imperatore Napoleone I dal 1796 al 1809 e, come tale, fu imperatrice consorte dei francesi dal 1804 al 1809 e regina d’Italia dal 1805 al 1809.

SISSI SERIE TV/ Anticipazioni, diretta 4 gennaio: Sissi simbolo del #metoo

Soprannominata la “bella Creola”, Giuseppina di Beauharnais sposò uno dei punti di riferimento della Rivoluzione francese, Alessandro di Beauharnais, poi ucciso durante il Terrore. Dopo qualche tempo, grazie ai salotti di Parigi, conobbe Napoleone Bonaparte e si risposò. Un amore travolgente ma non privo di problemi: la donna, infatti, si scontrò spesso con la sua nuova famiglia e non riuscì a dare un erede al marito.

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani/ Nuovo anno insieme dopo Uomini e Donne

Giuseppina di Beauharnais, chi era la prima moglie di Napoleone

Come dicevamo, Giuseppina di Beauharnais e Napoleone Bonaparte divorziarono considerata l’impossibilità della donna di poter dare un erede per questioni anagrafiche. L’imperatore, infatti, accolse l’invito dei consiglieri di avviare le pratiche per la dichiarazione di nullità del matrimonio. La donna, dunque, trascorse gli ultimi anni della sua vita nel castello di Malmaison, nei pressi di Parigi, e continuò a dedicarsi al restauro e all’abbellimento dell’imponente edificio. La morte arrivò nel 1814 Ricordiamo che Giuseppina di Beauharnais è rimasta nella storia non solo per il matrimonio con Napoleone Bonaparte, ma anche per i suoi interessi per la moda e per la botanica, divenuti riferimento per tante donne grazie al suo esempio.

LEGGI ANCHE:

BACK TO SCHOOL, 1a PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Giulia Salemi alla prova!

© RIPRODUZIONE RISERVATA