Giuseppina e Francesca, mamma e sorella Adua Del Vesco/ Nuova sorpresa al Grande Fratello Vip?

Serata di grandi sorprese nella Casa del Grande Fratello Vip. La puntata del 13 novembre sarà caratterizzata da colpi di scena che avranno alcuni protagonisti in particolare, uno tra tutti Adua Del Vesco. Nelle ultime settimane tanto si parla del rapporto dell’attrice, che ora preferisce farsi chiamare col suo vero nome Rosalinda Cannavò, è Dayane Mello. Dichiarazioni d’amore e baci hanno scatenato il gossip di una possibile storia tra le due e, in merito, la famiglia di Adua non si è ancora espressa. D’altronde la madre Giuseppina Cannavò che la sorella Francesca sono state molto presenti quando si è parlato delle finte storie d’amore di Adua con Gabriel Garko prima e Massimiliano Morra poi. Quale sarà il loro pensiero su questo nuovo gossip che vede protagonista la figlia/sorella?

Adua Del Vesco, la mamma Giuseppina al Grande Fratello Vip?

Al Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco questa sera potrebbe ricevere una visita molto importante. Potrebbe arrivare nella Casa sua madre Giuseppina o fare il suo ritorno la sorella Francesca che, però, abbiamo già visto nella glass room in una delle prime puntate del reality. Entrambe in queste settimane si sono sempre schierate dalla parte di Adua, soprattutto quando tanti l’hanno criticata per aver mentito sulle sue storie d’amore. Oggi è ormai acqua passata: oggi Rosalinda è innamorata e felice accanto all’uomo che da anni le sta al fianco, spesso anche in disparte e in silenzio.



