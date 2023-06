Giuseppina Elena Reitano, figlia di Mino Reitano/ “Amo le mie figlie, cerco di guarire per…”

Chi è Giuseppina Elena Reitano?

Giuseppina Elena Reitano è la figlia del grande cantautore Mino Reitano e il 16 giugno in diretta alle 14.00 sarà ospite di “Oggi è un altro giorno” insieme alla madre Patrizia Vernola. Giuseppina Elena Reitano è nata nel 1978, due anni dopo il matrimonio dei genitori e l’anno successivo e nata la sorella Grazia Benedetta, con cui Giuseppina ha un rapporto speciale.

Patrizia Vernola, moglie Mino Reitano/ “Io sento di essere ancora sposata con lui…”

Entrambe le figlie del cantautore sono sempre state molto riservate, non hanno mai parlato della loro vita privata ma sono andate spesso sotto i riflettori della televisione italiana per parlare del padre. Nonostante Giuseppina lavori lontana dal mondo dello spettacolo, per il padre nel corso degli anni è stata disposta a raccontare del loro rapporto e del dolore provato per averlo perso nel 2009 quando era ancora molto giovane. Dopo la morte del padre, Giuseppina, insieme alla sorella, ha deciso di omaggiare il padre occupandosi di curare i suoi ricordi, ciò che aveva lasciato in ambito musicale e umano, dopo aver sistemato oggetti, spartiti, album e strumenti musicali, ha deciso di inaugurare un museo in suo onore e poi durante varie interviste ha anche dichiarato di voler creare un film sulla vita e la carriera di Mino Reitano.

PATRIZIA VERNOLA, MOGLIE DI MINO REITANO/ "È tremendo pensare che non ci sia più"

Giuseppina Elena Reitano e il rapporto col padre Mino

Giuseppina Elena Reitano in svariate interviste televisive ha sempre preferito parlare del padre e del rapporto che aveva con lui, che oltre ad amare come padre amava anche come cantautore. La canzone preferita di Giuseppina infatti appartiene al padre e si chiama “L’uomo e la valigia”.

A “Oggi è un altro giorno” Giuseppina aveva dichiarato: “Mio padre era un uomo molto generoso e affettuoso, proprio per questo soprattutto dopo la sua morte io e mia sorella abbracciamo spesso le persone”. Mino Reitano amava molto le sue figlie e tra le poche dichiarazioni in merito a Giuseppina e Grazia, ce n’è una molto toccante: “Io amo molto le mie figlie, Grazia e Giuseppina, gli voglio un bene dell’anima e io cerco in tutti i modi di guarire, ce la metto tutta perché a quel punto sarei tranquillo, devo costruire un futuro per i miei figli. Quando guarisco spero di poter portare le mie figlie da qualche parte, un posto semplice, per stare insieme e parlare”. Parole toccanti per Grazia e Giuseppina che purtroppo non hanno potuto vivere quei momenti, dato che il padre a causa della malattia non guarì più. Nonostante tutto, dopo la morte di Mino, sono state loro a portare ancora in televisione il suo nome, la sua musica e i loro ricordi.

Chi sono Grazia e Giuseppina, figlie di Mino Reitano/ Il ricordo del padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA