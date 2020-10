Giuseppina, mamma Adua Del Vesco/ Ingresso a sorpresa al Grande Fratello Vip?

Prima di diventare Adua Del Vesco, la giovane attrice e oggi anche concorrente del Grande Fratello Vip si chiamava Rosalinda Cannavò, suo vero nome. Rosalinda è una ragazza di umili origini, proveniente da una famiglia come tante. Sua madre Giuseppina, così come suo padre, hanno però sempre sostenuto il suo sogno, anche quando sono arrivate delle difficoltà per Adua. “Mia figlia si porta dentro un grande dolore: temo per la sua salute quando uscirà dalla casa del GfVip”, ha raccontato la signora Giuseppina nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Chi. Adua, infatti, ha già affrontato in passato una dura lotta: quella con l’anoressia. Un momento terribile che la signora Giuseppina ha deciso di raccontare proprio nel corso della sua intervista.

Giuseppina, la mamma di Adua Del Vesco a sorpresa nella Casa?

“Quando ha cominciato a diventare popolare, i suoi occhi non erano più gli stessi: si spegnevano lentamente e io con loro. Sentivo sofferenza, ma non capivo. Poi la bolla è esplosa e mia figlia è tornata a casa: soffriva di disturbi alimentari e ha rischiato di morire”, ha dichiarato la signora Giuseppina. Un periodo affrontato poi insieme e, per fortuna, superato. Il legame di Adua con la sua mamma e con la famiglia più in generale è sempre stato molto forte. È per questo che potrebbe essere per lei davvero una sorpresa forte poterla rivedere magari stasera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.



