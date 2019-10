Giuseppina, moglie Beppe Bigazzi/ Chi è? Corteggiamento di 10 anni: amore e ricette

Giuseppina è la moglie di Beppe Bigazzi, il celebre gastronomo, giornalista ed ex volto de La Prova del Cuoco, morto all’età di 86 anni dopo una lunga malattia. La notizia è giunta solo nel pomeriggio di oggi, da parte dell’amico Paolo Tizzani, che ha comunicato la scomparsa del celebre giornalista solo dopo lo svolgimento dei funerali. Da diversi anni, al fianco di Beppe Bigazzi c’era Giuseppina, la donna che il volto noto del programma all’epoca condotto da Antonella Clerici portò all’altare nel 2005, dopo un corteggiamento lungo dieci anni. Così come Beppe, la cui vita è sempre stata molto lontana dal gossip – a parte quella fastidiosa polemica che giunse nel 2010 proprio nel corso de La prova del cuoco e che gli costò la sospensione – anche quella della moglie ha sempre goduto di una ampia discrezione. Della loro vita privata, dunque, si sa molto poco a parte il fatto che il loro fu un amore certamente importante.

GIUSEPPINA, MOGLIE BELLE BIGAZZI: LA PASSIONE PER LA CUCINA

Secondo quanto riferisce DonnaGlamour.it, Giuseppina e Beppe Bigazzi sono stati insieme molti anni ma non hanno avuto dei figli in comune. L’esperto di gastronomia aveva già tre figli nati prima del loro incontro, ovvero: Lucia, Mario Niccolò e Laura Bigazzi. Anche la sua consorte era già mamma avendo avuto da una sua precedente relazione un figlio, Mirko. La loro, dunque, era una famiglia allargata ma molto unita. I due sono stati una coppia molto affiatata non solo nella vita privata ma anche in quella professionale. La passione per il cibo e la cucina li univa al punto tale da averli portati a scrivere un libro a quattro mani, nel 2010, dal titolo “365 giorni di buona tavola. Consigli e ricette”, in cui oltre ad essere un manuale raccontava anche la storia personale di Beppe che andava a incrociare le ricette della tradizione italiana. Giuseppina, in quella circostanza, si era occupata di narrare le ricette contenute nel libro.

