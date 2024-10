Giusina Battaglia, chi è e carriera: dai social al grande successo televisivo

Giusina Battaglia è una delle grandi ospiti che oggi pomeriggio, lunedì 21 ottobre 2024, si racconteranno ai microfoni di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1. Diventata negli ultimi anni una celebre cuoca e conduttrice televisiva grazie a Giusina in cucina, programma di Food Network dedicato alla tradizione culinaria siciliana, ha in realtà avviato la sua carriera in un settore differente. Originaria di Palermo, come si legge nella sua bio presente sul sito ufficiale del suo programma, ha successivamente aperto una sua agenzia di comunicazione e uffici stampa a Milano.

Celeste Palmieri: uccisa dal marito a San Severo/ L'amica: "Aveva già provato ad ucciderla una volta"

Ma, oltre ad essersi messa in proprio ed aver avviato una carriera nel mondo della comunicazione, Giusina Battaglia non ha mai abbandonato la passione che la guida sin da bambina e che è stata ereditata dalla madre: quella per la cucina. Per mettere in mostra il proprio talento ai fornelli, ha così deciso di pubblicare sui suoi profili social i video tutorial di alcune sue ricette, riscuotendo sin da subito un grande successo, al punto da essere notata dal gruppo Discovery che decise di proporle la realizzazione di un programma per il canale Food Network.

Allergia: dall'editing genico una cura?/ La dottoressa: "Rimuoviamo il gene allergenico dall'alimento"

Giusina Battaglia, la passione per la cucina e i libri di ricette

La sua passione per la cucina, da semplice blog casalingo nato durante il lock-down del 2020 dovuto alla pandemia, è così diventata un programma televisivo: Giusina in cucina. Gusto e Tradizione Palermitana, in onda su Food Network. Supportata dall’aiuto di suo marito, Giusina Battaglia ha così iniziato a girare i video delle sue prime ricette contribuendo al successo del nascente programma diventato presto un pilastro del palinsesto televisivo della rete.

Giusina Battaglia, durante l’isolamento dovuto alla pandemia da Covid-19, ha così saputo reinventarsi dando libero sfogo alla sua passione per la cucina e alla sua creatività ai fornelli. Inoltre, ha anche scritto diversi libri di ricette dedicati alla cucina: il primo, intitolato Giusina in cucina. La Sicilia è servita, è stato pubblicato nel 2021.

Droga del palloncino: cos'è e come funziona/ Il gas esilarante che causa danni neurologici permanenti