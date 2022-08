Giussani 100 Meeting Rimini 2022/ Diretta video incontro: Carriquiry, Weiler, Hadjadj

“GIUSSANI 100”, MEETING RIMINI 2022: INCONTRO CON CARRIQUIRY E WEILER

Per i 100 anni dalla nascita del Servo di Dio Don Luigi Giussani il Meeting Rimini 2022 ha deciso di presentare una mostra tratta dalla itinerario virtuale “Mostra Luigi Giussani”: nell’incontro organizzato oggi alle ore 21 la mostra “Giussani 100” verrà presentata alla presenza di personalità internazionali della cultura e della fede che si sono paragonati con l’opera educativa e sociale del fondatore di Comunione e Liberazione. Appuntamento dunque alle ore 21 in Fiera Nuova con il Meeting Rimini 2022, presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D3.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting per l’amicizia fra i popoli, sempre dalle ore 21. Interverranno all’incontro “Giussani 100”: Guzman Carriquiry, Vicepresidente emerito della Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal); Fabrice Hadjadj, Scrittore e filosofo; Maria Francesca Righi, Badessa del Monastero Cistercense di Valserena; Joseph Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European studies at Harvard. Modera e introduce l’incontro da Roberto Fontolan, Direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione.

MEETING RIMINI 2022: DIRETTA VIDEO STREAMING INCONTRO SULLA MOSTRA DI DON GIUSSANI

Era il 15 ottobre 1922 quando a Desio nasceva Luigi Giussani, sacerdote ed educatore, fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, al cui genio religioso e culturale si ispirarono i fondatori del Meeting di Rimini. L’incontro di oggi 22 agosto prende spunto dalla mostra allestita in Padiglione C1 della Fiera Nuova dal 20 al 25 agosto: questi 4 testimoni d’eccezione, ospiti dell’incontro di questa sera, spiegheranno come e perché si sono imbattuti in Don Luigi Gussani (due lo hanno anche conosciuto di persona).

Ma soprattutto, racconteranno cosa ha suscitato in loro l’incontro con un’eccezionalità umana riconosciuta dalla Chiesa come Servo di Dio. La mostra invece offre un’itinerario ampio sulla vita di Don Giussani, alternando riflessioni e commenti sulla sua persona a momenti di ascolto diretto di brani audio e video ‑ alcuni inediti ‑ tratti da suoi interventi e discorsi. Sono presenti nella mostra anche diversi volti del popolo che si è generato incontrando la vita di Don Giussani, letteralmente arrivati da ogni parte del mondo.













