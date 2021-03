Giustino Carchesio, finalista Italia’s Got Talent 2021/ Video: il cosplayer di Ortona

Chi è Giustino Carchesio?

Il cosplayer Giustino Carchesio si è conquistato un posto nella finale di Italia’s Got Talent 2021 grazie al Golden Buzzer di Frank Matano, entusiasta dopo la sua performance nei panni di Clark Kent/Superman. “Questa performance è un tipo di comicità che a me piace moltissimo, che si chiama un po’ anti-comicità. Tu gli hai dato un valore in più… Dentro di te c’è una creatività e un bambino che non se ne è mai andato, trovo tante cose in comune con me”, ha detto Matano commentando la sua esibizione prima di schiacciare il pulsante dorato. Giustino Carchesio, 33 anni di Ortona, è da sempre appassionato di cosplay: “Ho cominciato a fare Cosplay nel 2014 nella prima edizione del Pescara Comix. Avrei voluto cominciare prima, ma un po’ per timidezza un po’ perché prima di allora in Abruzzo c’erano solo 2 fiere del fumetto e non facevano gare cosplay, non ho esordito prima dei 27 anni”, ha raccontato a Espressione 24.

Giustino Carchesio ha raccontato che i cosplay che lo rappresentano di più, oltre a Superman/Clark Kent, sono Egon dei Ghostbusters, Doc di Ritorno al futuro, Indiana Jones e L’Ispettore Gadget. “Quando faccio cosplay entro nei panni del personaggio che mi piace, come se una parte di me venisse a galla, cerco di trasmettere sia con il costume che con l’esibizione il perché quel personaggio mi piace e di farlo conoscere se il pubblico non lo conosce”, ha confessato Giustino a Espressione 24. Tra i sogni del finalista di Italia’s Got Talent non c’è solo il cosplay, il suo desiderio sarebbe quello di intraprendere la strada del cinema, diventando un registra e dirigendo dei film. A oggi ha diretto solo alcuni videoclip di alcuni amici e si è occupato esclusivamente della regia delle sue esibizioni. Quale personaggio porterà sul palco di Italia’s Got Talent 2021 in occasione della finale?

