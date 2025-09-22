Riforme costituzionali accettabili soltanto se passano con i 2/3? No. È la stessa Costituzione a prevedere il referendum. Risposta a Stefano Fassina

Ogni stagione politica viene caratterizzata da un tentativo di riforma costituzionale che appare più degli altri essenziale. Quando il centrosinistra nel 2001 modificò il Titolo V della Costituzione, lo fece nel tentativo di arginare una secessione che appariva addirittura possibile. E forse commise l’atto di destrutturazione della Costituzione più potente mai approvato, solo per arginare (e blandire) un potenziale avversario politico di quel periodo, ovvero la Lega di Bossi.

I tentativi del governo Renzi nel 2016 furono frutto di una stagione riformista che non trovò il consenso popolare. Ma l’unico caso in cui una riforma costituzionale passò senza colpo ferire con la maggioranza di due terzi, fu quella proposta da Monti dopo la crisi finanziaria e politica che fece cadere il governo Berlusconi. L’intero parlamento inserì, senza alcuna consultazione popolare, l’obbligo del pareggio di bilancio all’interno della nostra Carta. Una vera e propria intrusione nell’architettura della Costituzione fatta sotto la spinta delle istituzioni europee.

Il punto politico non è, quindi, come si approva una riforma costituzionale nel modo in cui è previsto dal dettato della stessa Carta. Il punto è che la Costituzione di per sé è stata resa modificabile dai padri costituenti, sapendo che mai avrebbero potuto prevedere gli esiti delle loro scelte dopo diversi decenni.

Viviamo in un periodo di grande trasformazione delle istituzioni nazionali ed oggi più che mai è necessario che ci si rivolga al volere del popolo sovrano. Proprio per alimentare il dibattito e rendere i cittadini più consapevoli delle scelte.

La riforma della giustizia voluta dalla Meloni e proposta da Nordio può piacere o meno, ed essere considerata dannosa o salvifica. Ma se si farà ciò che prevede l’articolo 138 e se il popolo darà il proprio consenso, quella riforma sarà pienamente legittima e del tutto efficace.

Va notato che su questo tema le opposizioni, nonostante avessero motivi di merito, non hanno mai proposto alcunché, se non il rigetto integrale della proposta di modifica, rendendo anche superfluo un ulteriore approfondimento.

Questo è stato forse l’errore più grave, ovvero non avere una posizione riformista che potesse mettere una maggioranza in difficoltà. Infatti, le maggioranze politiche hanno il dovere di proporre soluzioni e di farlo nell’ambito di quelle che sono le garanzie previste dalla Costituzione; esaltare l’unanimismo, che vorrebbe le riforme solo quando ci fosse una maggioranza dei due terzi, è un errore grave soprattutto se non si presentano soluzioni alternative al problema che chi governa pone.

Inoltre, anche alla luce della riduzione del numero dei parlamentari, i numeri per arrivare ai due terzi sono molto più ridotti e non hanno più quella valenza politica che avevano quando la Costituzione fu varata. Del resto anche la riduzione fu votata e proposta a maggioranza e confermata successivamente dal referendum. E su quello, in pochi ebbero qualcosa da dire.

Non sarà sicuramente una discussione sul metodo con cui le riforme sono state proposte a farne valutare la bontà. Quello che conta è essere consapevoli che siamo in un momento storico di grandi cambiamenti e che probabilmente bisognerà andare molto oltre una mera manutenzione per essere governati da una Carta costituzionale più moderna ed efficace di quella proposta nel 1948.

Basti ricordare le critiche che alla Costituzione mossero diversi presidenti della Repubblica (Cossiga su tutti) o le proposte integrali di riforma attraverso la commissione bicamerale di D’Alema e Berlusconi.

La battaglia per approvare o meno la riforma della giustizia deve passare attraverso il merito, non per le procedure che il Parlamento ha adottato. Vale oggi per il centrodestra, come valeva ieri per il centrosinistra.

