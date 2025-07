Il premier spagnolo Sánchez è sempre più in crisi da quando la magistratura lo sta perseguendo. Eppure a Madrid vige la separazione delle carriere

Mentre la riforma della giustizia di Carlo Nordio è al suo rush finale al Senato proprio in questi giorni, è accesa la polemica politica su uno dei punti cardine della riforma: la separazione delle carriere in magistratura.

La questione della divisione tra il percorso di carriera della magistratura inquirente e quella giudicante è un tema su cui sinistra e destra si scontrano da oltre trent’anni. Secondo la sinistra, infatti, questa riforma toglierebbe autonomia ai giudici rendendoli troppo dipendenti dal potere politico, e sarebbe lo strumento del governo di centrodestra per controllare il potere giudiziario.

Ogni opinione è lecita e per questo va rispettata, senza però rinunciare a un’attenta disamina di quello che vorrebbe effettivamente significare in pratica una simile modifica. Secondo molti giuristi con la separazione delle carriere si avrebbe l’effetto opposto. La separazione delle carriere, infatti, secondo i sostenitori, garantirebbe un giudice più terzo e imparziale, meno influenzato da dinamiche interne alla magistratura.

Molto netto, per esempio, il giudizio dell’Organismo congressuale forense, che sostiene come la riforma del governo sia orientata proprio a garantire maggiore indipendenza alla funzione del Pm: “Ci teniamo a rassicurare”, affermano gli esponenti di OCF, “che questa riforma non minaccia in alcun modo l’indipendenza del Pubblico ministero, che continuerà ad operare con autonomia e coraggio, senza pressioni dall’esecutivo. L’istituzione di un Consiglio superiore della magistratura requirente autonomo, presieduto dal Presidente della Repubblica, assicura il mantenimento di una struttura indipendente, con una componente togata prevalente su quella laica”.

Come si diceva, la questione ha origini lontane, quando nel 1989 venne introdotto (l’allora) nuovo codice di procedura penale, il cosiddetto codice Vassalli.

Fu proprio quest’ultimo che, non ancora ministro, ma presidente della Commissione Giustizia del Senato, in occasione di un’intervista oggi da molti ripresa, rilasciata nel 1987 a un quotidiano inglese (la Gran Bretagna è paese di puro rito accusatorio), ebbe ad affermare, commentando l’imminente riforma, che “parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice, … che non avrà più gli stessi poteri del giudice come li ha oggi, ma che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli … essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio”.

Ma come non ricordare poi la significativa riforma dell’art. 111 della Costituzione (1999), che ha recepito un modello di giurisdizione strutturato come una “triade”, alla cui base stanno le due parti, accusa e difesa, e al cui vertice è collocato il giudice, in una posizione che, proprio secondo quel modello, dovrebbe essere paritaria ed equidistante dalle parti medesime?

Convinto fautore della necessità di separare le carriere tra Pm e giudici sarebbe stato anche Giovanni Falcone, secondo quello che è il ricordo di Claudio Martelli, che condivise con lui al ministero della Giustizia gli ultimi mesi della sua vita. Due mesi fa, intervenuto ad un convegno sul tema, Martelli ha detto: “Non c’è ombra di dubbio su quali fossero le convinzioni di Giovanni Falcone. Basta leggere opportunamente la raccolta dei suoi scritti che pubblicai quando diedi vita alla Fondazione Falcone: considerava la separazione delle carriere ‘conseguenza logica del nuovo processo penale di carattere accusatorio’”.

Anche secondo il grande giudice antimafia la separazione delle carriere, quindi, avrebbe garantito maggiore imparzialità ed indipendenza da parte della magistratura.

La riforma Nordio tende a rafforzare ulteriormente, almeno secondo i suoi estensori, l’indipendenza con la creazione di due Csm distinti – il Consiglio superiore della magistratura requirente e il Consiglio superiore della magistratura giudicante – e introduce nuove regole per la scelta dei componenti dei due organi.

I due nuovi Csm, quello giudicante e quello requirente, saranno guidati entrambi dal Presidente della Repubblica e ne faranno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. A differenza del Csm attuale, i membri dei due consigli saranno scelti attraverso un sorteggio. I membri “togati” saranno estratti a sorte da un elenco di giudici per il Csm giudicante, mentre per il Csm requirente da un elenco di Pm.

Infine, può essere utile, per cercare di districare l’annosa matassa, dare uno sguardo ai Paesi in cui già vige la separazione delle carriere, come per esempio in Germania, Portogallo e Spagna.

Ebbene proprio in Spagna in questi mesi si sta assistendo ad un duro scontro tra il premier socialista spagnolo Sánchez e la magistratura, accusata di essere politicizzata e usare in chiave puramente politica le indagini di corruzione che stanno sconvolgendo il partito del premier.

Ma proprio ciò che sta accadendo in Spagna fa crollare la tesi di quanti sostengono come la separazione delle carriere rischierebbe di mettere i giudici sotto il controllo della politica. Difficile sostenere che i giudici che mettono sotto indagine il numero tre del partito del premier, suo fratello, sua moglie, e persino lo stesso ministro della Giustizia, possano essere accusati di commistione con la politica, o ancora peggio di sudditanze verso il potere. E in Spagna la separazione delle carriere è ancora più netta di quella proposta dal ministro Nordio, se si pensa che il governo spagnolo nomina direttamente il procuratore generale.

