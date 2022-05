Giustizia per tutti/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Roberto Beltrami vuole la verità

Giustizia per tutti, la nuova fiction con Raoul Bova

Raoul Bova questa sera sarà sul piccolo schermo non nei panni di Don Massimo ma come Roberto Beltrami all’interno della nuova fiction targata Canale 5 Giustizia per tutti in cui interpreta la storia di Beltrami accanto alla sua compagna Rocio Munoz Morales. Nella nuova fiction l’attore vestirà i panni di Roberto Beltrami, un ex fotografo che ha scontato 10 anni in carcere dopo essere stato accusato di aver ucciso sua moglie Beatrice.

Una volta libero l’obiettivo dell’uomo sarà quello di dimostrare la sua innocenza e trovare il vero omicida. L’uomo durante la sua permanenza in carcere ha studiato la legge e ad aiutarlo nella sua impresa ci sarà l’avvocatessa Victoria, interpretata da Rocio Munos Morales, una vecchia amica e collega di suo moglie.

Giustizia per tutti, anticipazioni prima puntata 18 maggio 2022

Durante la prima puntata di Giustizia per tutti, Roberto Beltrami una volta uscito dal carcere dovrà fare i conti con sua figlia Giulia che ha 19 anni, che fatica a credere nell’innocenza del padre, e con Daniela, la sorella di sua moglie che durante la sua assenza ha cresciuto sua nipote come se fosse stata sua figlia.

Nel corso della puntata Roberto inizierà un nuovo percorso lavorando fianco a fianco dell’avvocatessa Victoria, un percorso che permetterà all’ex fotografo di aiutare donne e uomini innocenti in cerca di riscatto proprio come lui e di scoprire molte cose anche sul suo passato.

