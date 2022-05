Giustizia per tutti/ Anticipazioni puntata 25 maggio: chi era con Beatrice?

Giustizia per tutti, ascolti e reazioni social

Questa sera, mercoledì 25 maggio, alle 21.35 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con “Giustizia per tutti“, la fiction con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La prima puntata ha riscosso ottimi risultati in termine di ascolto: 3.736.000 telespettatori pari al 20,70% di share. Anche su Twitter sono molti i commenti postivi sulla serie: “Mi piace l’indagine parallela sui due omicidi, quello passato e quello attuale (legati dal testimone/presunto colpevole e perché no, magari anche da altro)” e “Comunque sono appena 10 minuti di fiction ma già mi piace… speriamo che continui così”. Altri hanno ironizzato sulla presenza di Raoul Bova come protagonista su Canale 5 e su Rai 1 con “Don Matteo 13”: “Quindi, ricapitolando, Don Matteo è stato sostituito da don Massimo, il quale precedentemente è stato un carabiniere ma anche un uomo sospettato di aver ucciso la moglie, giusto?”.

Giustizia per tutti, dove siamo rimasti

Nella prima puntata di “Giustizia per tutti” Roberto Beltrami, appena uscito dal carcere, inizia a indagare sull’omicidio della moglie Beatrice e si fa assumere dallo studio di Victoria Bonetto. L’avvocato Carlo Bonetto, padre di Victoria, aveva deciso di non difendere Roberto al processo, per far uscire dal carcere Mario Sileo, il testimone chiave del caso. Giulia, la figlia di Beltrami, non vuole avere a che fare con il padre, nonostante sia stato scagionata dall’accusa di aver ucciso la madre. Mentre Roberto si trova a seguire casi che arrivano allo studio, il padre di Victoria capisce che Beltrami può essere un pericolo e lo fa pedinare.

Giustizia per tutti, anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata di “Giustizia per tutti”, in onda questa sera giovedì 25 maggio su Canale 5, Roberto Beltrami affronta i casi di un sospetto fratricidio e della morte di una donna che coinvolge il suo domestico. Nel primo caso Saverio è il principale sospettato della morte del fratello Cosimo. Non sarà facile per Roberto arrivare alla verità per via di una presunta perdita di memoria di Saverio durante quella notte. Nel secondo, invece, Maria Pilar, chiede aiuto allo studio Bonetto affinché il marito Julio venga scagionato dalle accuse per la morte della sua datrice di lavoro. Proseguono anche le indagine di Roberto sull’omicidio di Beatrice. Ora che è uscito di prigione, dove ha scontato 10 anni da innocente per l’omicidio della moglie, Beltrami è deciso a scoprire la verità. Finalmente individua l’uomo che era con Beatrice la notte in cui è morta, si tratta di Tommaso Randelli. L’incontro tra i due uomini non finisce bene…

