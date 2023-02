Giustizia privata/ Su Italia 1 il film con Jamie Foxx e Gerard Butler

Giustizia privata, film di Italia 1 diretto da F. Gary Gray

Giustizia privata va in onda oggi, mercoledì 8 febbraio, su Italia 1 in prima serata a partire dalle 21.20. Pellicola del 2009 diretta da F. Gary Gray (regista di Men in Black: International) e con le musiche del compositore americano Brian Tyler, firma di numerose colonne cinematografiche di successo come Fast&Furious, John Rambo e Avengers: Age of Ultron.

Colpa delle stelle/ Su Canale 5 il film con Willem Dafoe

I protagonisti del film Giustizia privata sono Jamie Foxx, interprete del villain Electro in de The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro e Spider-Man: No Way Home, e l’attore scozzese Gerard Butler, diventato famoso per aver preso parte alla commedia romantica Il cacciatore di ex al fianco di Jennifer Aniston (doppiato da una delle voci più apprezzate e affascinanti del nostro Paese, Luca Ward).

Compromessi sposi/ Su Canale 5 il film con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme

Giustizia privata, la trama del film

Leggiamo la trama di Giustizia privata. Clyde Shelton (Gerard Butler) è un ingegnere del governo americano che decide di lasciare il lavoro per poter passare più tempo con la propria famiglia. La sua vita viene però sconvolta quando due malviventi irrompono in casa e uno dei due violenta sua moglie e uccide sia lei che la loro figlioletta, mentre l’altro assiste immobile.

Shelton riesce a ricostruire l’identikit dei due criminali e a farli arrestare ma il procuratore Nick Rice (Jamie Foxx) pur di vincere il processo decide di patteggiare e così permette che Ames, il malvivente che aveva assistito al crimine, venga condannato alla pena di morte, mentre il colpevole dello stupro e del duplice omicidio, Clarence Derby, sia condannato a soli tre anni di carcere. Dieci anni più tardi è giunto il momento dell’esecuzione di Ames e Rice decide di assistere: l’uomo muore con dolori lancinanti poiché la classica iniezione era stata scambiata con un liquido corrosivo. Sulla fiala viene rinvenuta una frase detta spesso da Derby e così la polizia inizia la sua ricerca.

American Assassin/ Su Rai 2 il film con Dylan O'Brien e Michael Keaton

L’uomo viene trovato da Shelton, il quale lo tortura con un composto di adrenalina e soluzione salina in vena che gli procura atroci dolori. Shelton registra il tutto, senza riprendere il proprio viso, e invia il video al procuratore. Nonostante non vi fossero prove che lo potessero condurre all’arresto, durante il processo Shelton inizia ad insultare la giudice (la stessa che aveva seguito il processo della morte di sua moglie e sua figlia) e così viene arrestato. L’uomo dichiara di voler rivoluzionare il sistema e il procuratore scopre che ai tempi del suo lavoro al governo Shelton era specializzato nella realizzazione di armi e dispositivi per i servizi segreti. Rice chiede alla giudice di tenerlo il più possibile in isolamento per evitare che possa fare una strage.

Questa misura non è sufficiente, dapprima la giudice e in seguito alcuni colleghi di Rice, iniziano a morire a causa di molteplici esplosioni. Ormai Nick sa di essere il prossimo obbiettivo, ma grazie alle sue indagini riesce a scoprire il nascondiglio in cui Shelton realizza tutte le sue armi; scopre così che il prossimo attentato coinvolgerà il comune e trova una valigetta contenete una bomba al napalm.

L’uomo torna in carcere e dopo una discussione con Shelton uccide l’uomo proprio con la sua stessa arma. Il film ha riscosso un grande successo, con un budget iniziale di 50 milioni di dollari ha incassato ben 120 milioni di dollari ed è stato annunciato un sequel tra il 2023 e il 2024. Giustizia privata è stato realmente girato in un carcere e nel film compaiono anche dei detenuti veri, per questo motivo spesso il team ha dovuto lavorare chiuso in cella per questioni di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA