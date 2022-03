Giustizia Privata/ Su Italia 1 il film revenge con Gerard Butler

Giustizia Privata, film diretto da Felix Gary Grey

Giustizia Privata andrà in onda nella prima serata di oggi, venerdì 25 marzo, su Italia 1. Il thriller, magistralmente diretto dal regista Felix Gary Grey, vede protagonisti e antagonisti Gerard Butler (Tomb Raider – La culla della vita, 300, P.S. I love you) e Jamie Foxx (Ray, Django Unchained, Miami Vice).

Scritto e diretto in maniera avvincente, Giustizia Privata rimane di sicuro un film commerciale ma ha ritmo e può piacere a un pubblico molto vasto. Se non l’avete visto ve lo consigliamo vivamente.

Giustizia Privata, la trama del film: la sua vendetta

Andiamo ora ad approfondire la trama di Giustizia Privata. Clyde Shelton (Butler) è un mite ingegnere che decide di lasciare il lavoro per passare più tempo con sua moglie e la sua figlioletta. Una sera, però, l’idillio familiare viene sconvolto dall’irruzione di due malintenzionati: uno dei due sevizia e uccide la moglie e la figlia di Shelton, mentre l’altro assiste inerme all’inaudita violenza del complice. Shelton, sconvolto dall’accaduto e pieno di sensi di colpa per essere sopravvissuto alla tragedia, collabora attivamente con la polizia e con il procuratore Nick Rice (Foxx) per identificare i due malviventi. Arrivati al processo, Darby (Christian Stolte), l’esecutore materiale della violenza, patteggia e ottiene una misera condanna a soli dieci anni di reclusione, mentre il suo complice Ames (Josh Stewart) – che di fatto non aveva preso parte alla violenza – viene condannato alla pena capitale. Shelton è sconvolto dal modo in cui Rice, pur di non perdere la causa, abbia permesso che uno stupratore omicida potesse tornare in libertà in così poco tempo.

Dieci anni dopo, Rice si reca all’esecuzione di Ames, condannato all’iniezione letale, ma qualcosa va storto: al condannato viene iniettato un composto corrosivo che uccide l’uomo tra atroci sofferenze. La polizia si mette subito sulle tracce del complice Darby, ma questi viene intercettato prima da Shelton, che lo sequestra e rinchiude. Inizia così la personale vendetta privata di Clyde Shelton ai danni dell’uomo che ha reso la sua vita un inferno: Shelton tortura Darby, ma si premura di tenerlo in vita affinché patisca tutto il dolore che ha causato alle sue vittime. Le sevizie vengono filmate e Shelton fa recapitare il video al procuratore Rice; dopo essere stato accusato di tortura e arrestato, Shelton inizia a scavare un tunnel per evadere, ma viene scoperto dal procuratore e finalmente i due riescono ad avere un confronto verbale a carte scoperte: Shelton esterna tutto il disprezzo per un sistema giuridico e legale interessato solo a trovare un capro espiatorio da sbattere in prima pagina piuttosto che alla verità; Rice, dal canto suo, non può che mostrarsi costernato per la connivenza e la leggerezza con cui ha effettivamente trattato il caso della famiglia Shelton in preda alla foga di aumentare la sua percentuale di vittorie in sede processuale. Alla fine, sarà proprio Rice a cambiare radicalmente il suo atteggiamento a seguito di questo confronto, tanto da riuscire a recarsi per la prima volta a un concerto di violoncello della figlia, piacere che fino ad allora gli impegni lavorativi gli avevano precluso.

