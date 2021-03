Giustizia privata/ Video, su Italia 1 il film con Gerard Butler e Jamie Foxx

Giustizia privata andrà in onda oggi, giovedì 18 marzo, su Italia 1 alle ore 21.20. Law Abiding Citizen è un film del 2009 diretto da F. Gary Gray, regista e produttore statunitense. È scritto, sceneggiato e prodotto da Kurt Wimmer, sceneggiatore e regista statunitense. Pur avendo diretto qualche film, come Faccia da bastardo (1996), Equilibrium (2002) e Ultraviolet (2006), Wimmer si è distinto come sceneggiatore per il grande schermo. Le musiche di Giustizia privata sono composte da Brian Tyler, noto per aver composto soundtrack di film quali Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron, I mercenari – The Expendables e diversi capitoli della serie Fast and Furious.

I tre sergenti del Bengala/ Su Rete 4 il film con Nick Anderson (oggi, 18 marzo 2021)

Giustizia privata, la trama del film

Tra il thriller e il poliziesco, Giustizia privata, racconta della storia di un uomo, Clyde Shelton (Gerard Butler) che, dopo aver visto uccidere tutta la sua famiglia, decide di farsi vendetta da solo. Clyde è un ingegnere civile e vive a Philadelphia con la famiglia. Una sera la sua esistenza cambia radicalmente quando i delinquenti Clarence Darby (Christian Stolte) e Rupert Ames (Josh Stewart) fanno irruzione in casa sua, violentano e uccidono la moglie e la figlia. I due vengono arrestati ma, a causa di errori durante le indagini, non vengono condannati per ambo gli omicidi.

The wife Vivere nell'ombra/ Su Rai 3 il film con Glen Close e Jonathan Pryce

L’avvocato Nick Rice (Jamie Foxx) spinge per patteggiare e convince il delinquente Clarence a testimoniare contro Rupert. Quando Clyde scopre cos’è accaduto impazzisce e si sente tradito non solo dal suo avvocato, ma anche dal sistema giudiziario. Trascorrono dieci anni e arriva il giorno dell’esecuzione di Rupert con un’iniezione mortale. La procedura avrebbe dovuto non causargli dolore ma qualcosa va storto e l’assassino muore sotto atroci sofferenze. Dopo pochi giorni viene trovato il cadavere mutilato de Clarence. Vengono svolte diverse indagini e l’avvocato Rice comincia a sospettare di Clyde. L’ingegnere viene arrestato e ammette di aver dato inizio alla sua vendetta contro tutti coloro che non hanno fatto sì che la venisse fatta giustizia alla sua famiglia. Come andrà a finire?

EDGE OF TOMORROW SENZA DOMANI/ Curiosità film: diversi anni per realizzarlo perché..

Video, il trailer del film “Giustizia privata”





© RIPRODUZIONE RISERVATA