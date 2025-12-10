Politica, magistrati e opinione pubblica si preparano al referendum sulla “separazione delle carriere”. Nel frattempo, nelle aule di giustizia accade altro

Mentre governo e magistratura affilano le armi in vista del referendum sulla riforma della magistratura e l’opinione pubblica, sempre più divisa fra innocentisti e colpevolisti, è quotidianamente raggiunta dal susseguirsi di nuovi colpi di scena sulla vicenda di Garlasco, ogni giorno migliaia di cittadini italiani vivono sulla loro pelle i disagi di un sistema giudiziario in agonia.

Oggi proviamo allora a mettere da parte lo scontro sull’interpretazione della perizia sul Dna del nuovo indagato dell’omicidio della povera Chiara Poggi, così come il dibattito sulla separazione delle carriere, per raccontare una delle tante storie che si consumano nelle aule dei tribunali italiani.

La nostra storia ha come protagonista una donna che, dopo aver lasciato marito e figli per essersi invaghita di un altro uomo e dopo averne compreso la pericolosità, trova la lucidità per lasciarlo e per questo inizia a subire reiterate minacce in conseguenza del rifiuto ad accettare l’allontanamento. La donna, esasperata da pedinamenti e continui messaggi intimidatori, trova dopo qualche settimana la forza di denunciare il suo ex amante.

Siamo agli albori dell’estate del 2024, in una piccola cittadina del centro Italia. Depositata la querela, scatta il codice rosa ed encomiabilmente forze dell’ordine e pubblico ministero in poche settimane svolgono le dovute indagini, all’esito delle quali, verificata la fondatezza della denuncia, viene richiesta ed emessa la misura del divieto di avvicinamento nei confronti dell’uomo denunciato con contestuale richiesta di giudizio immediato custodiale e inizio del processo fissato a dicembre 2024.

Sin qui si registra con plauso una buona prova di efficienza del sistema.

Alla prima udienza viene subito sentita la persona offesa e i primi testi di lista del Pm, con rinvio al successivo mese di febbraio per la prosecuzione dell’attività di acquisizione probatoria relativa all’escussione di quattro ulteriori testimoni ovvero due testi di pg, il marito della signora che aveva a sua volta ricevuto messaggi sulla sua utenza dopo che la signora aveva cambiato il suo numero e un consulente della parte offesa.

All’udienza di febbraio 2025, programmata per le ore 10.30, presenti tutti i testi, un problema logistico prima rallenta l’inizio della trattazione dei processi, poi impone il trasferimento della stessa trattazione di tutte le udienze in altra aula. Trascorse ben 5 ore in speranzosa attesa, il giudice, costatata l’ora tarda e la trattazione in corso di un processo con altri tre testi ancora da sentire, dispone il rinvio dell’udienza a giugno. Un piccolo inciampo, si dirà, che non sembra arrecare troppo danno. Purtroppo non sarà così.

All’udienza di giugno, infatti, sempre alla presenza di tutti i testi precedentemente indicati, si apprende che la giudice assegnataria del processo è entrata in congedo di maternità e conseguentemente l’udienza viene rinviata da un mero sostituto innanzi al nuovo giudice ad ottobre 2025. Una certa tensione inizia a palesarsi nella persona offesa a causa del protrarsi del processo, anche perché gli echi della vicenda iniziano a circolare con insistenza nella piccola cittadina, con gli inevitabili pettegolezzi.

Alla successiva udienza di ottobre, sempre presenti i quattro testi, si ha modo di verificare che il giudice designato è incompatibile a trattare il processo avendo proceduto all’emissione della misura cautelare.

Lo sconcerto inizia a serpeggiare, acuito dalla scarsa sensibilità dello stesso giudice che, dopo aver fatto attendere parti e testimoni ben due ore, formalizza la sua astensione con stizza, ritenendo eccessive le doglianze per la mancata comunicazione di tale incompatibiltà che poteva essere evinta preventivamente, evitando inutili perdite di tempo, soprattutto per i testimoni.

Lo sconcerto inizia a trasformarsi in rabbia, con conseguente naturale crollo di fiducia nell’istituzione giudiziaria quando all’udienza di novembre, sempre con tutti i quattro testi presenti, oramai per la quarta volta, si costata l’assenza del nuovo giudice assegnatario, ovvero il terzo. Come non bastasse, il giudice sostituto, invero con grande garbo, rappresenta ulteriori circostanze ancora più raggelanti, ovvero che il giudice designato a occuparsi del caso risulterebbe prossimo a essere assegnato a altro ufficio e in considerazione di ciò ella ha ricevuto indicazione di operare un rinvio lungo, senza neanche più rinnovare la citazione dei testimoni. Al contempo rappresenta che quella mattina non si sarebbe potuto procedere neanche ad ascoltare i famosi quattro testimoni poiché non era funzionante il sistema di videoriprese che avrebbe consentito l’acquisibilità delle prove assunte innanzi al nuovo giudice. Un disastro assoluto.

La parte offesa, presente anch’ella, ha un inevitabile crollo emotivo. Il suo povero e mortificato difensore, pur prendendo atto che in quella giornata non sarebbe stato possibile fare alcunché, insiste per ottenere un rinvio breve ed evitare che il processo entri in un limbo dal quale potrebbe non uscire mai più.

Il giudice, sempre con gentilezza, prima cerca di opporre resistenza, poi recupera il ruolo dell’udienza del giudice che sta sostituendo e concede, perché di concessione si tratta, un rinvio di una settimana, rimettendo ogni valutazione al suo collega titolare del processo.

Mentre la parte offesa non cessa di disperarsi, i quattro testi non sanno se consolarla o scappare via, indignati, per la quarta volta consecutiva. Mossa dalla ferma volontà di fare qualcosa per la sua assistita, il predetto difensore, rientrato in studio, scrive di getto un vibrante esposto al presidente del tribunale, chiedendo che si possa celebrare il processo quanto prima.

Così, la settimana successiva, ovvero pochi giorni fa, dinnanzi al giudice che doveva essere trasferito, si apprenda che no, quelle sul suo trasferimento erano voci infondate e che pertanto sarà lui a celebrare regolarmente (verrebbe da sorridere) il processo, fissando per gennaio e febbraio le due udienze che porteranno al pronunciamento della sentenza.

Siamo certi che il calendario d’udienza verrà rispettato e alla fine la giustizia trionferà, ma siamo ancora più certi che quando ciò accadrà staremo ancora litigando sulla separazione delle carriere e sul Dna di Andrea Sempio.

