Giusy Altobello: chi è la sorella di Sarah Altobello/ La dedica prima del GF Vip…

Chi è Giusy Altobello, sorella di Sarah Altobello

Sorpresa in arrivo per Sarah Altobello che, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 in onda questa sera, incontrerà la sorella Giusy, pronta a coccolarla e a strapparle un sorriso. Dopo aver ricevuto la dichiarazione d’amore di Tony Toscano, il suo manager, Sarah riceverà la visita della sorella che proverà a risollevarle il morale dopo lo scontro che ha avuto con Attilio Romita durante la scorsa puntata e che le aveva tolto un po’ il buonumore, ma chi è Giusy Altobello? Giusy è la sorella maggiore di Sarah che ha anche un fratello. Profondamente diverse l’una dall’altra, sono molto legate e hanno un rapporto davvero speciale.

Le sorelle Altobello si mostrano spesso insieme sui social ogni volta che Sarah è a Bari e, diversamente dalla vippona, Giusy si è laureata e pare sia un’insegnante. Inoltre, è sposata con quello che è stato il suo fidanzato storico come ha spiegato più volte la stessa Sarah.

La dedica e il supporto per il Grande Fratello Vip 2022

Dopo aver vissuto un momento di sconforto, rivedere la sorella Giusy sarà importante per Sarah Altobello per recuperare un po’ di energia in vista dell’esisto del televoto che la vede protagonista e che, questa sera, porterà ad un’eliminazione definitiva. Sarah, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ormai tre mesi fa, sta ricevendo tanto supporto dalla sorella che, oltre a ricordare la puntata ogni settimana, la sostiene e la supporta con post pubblicati sul proprio profilo Instagram.

Sentendo fortemente la sua mancanza, negli scorsi giorni, Giusy ha pubblicato una bellissima foto in cui è insieme alla sorella facendole anche una meravigliosa dedica. “Sisteranza è…. Guardare nella stessa direzione”, scrive Giusy che, questa sera, spera di strappare un sorriso alla sorellina.

