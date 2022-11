Giusy Arena, trovata lettera/ “Forse dell’uomo con cui si è vista prima di morire”

Come è morta Giusy Arena? Una domanda che si stanno rivolgendo da giorni gli inquirenti, e nel contempo anche il programma Mattino Cinque, che stamane è tornato a Chivasso per gli ultimi aggiornamenti su questo omicidio che resta avvolto nel mistero. “La notizia importantissima e che può rappresentare una svolta – le parole dell’inviato di Mattino Cinque, Emanuele Canta – è che all’interno dell’abitazione di Giusy è stata trovata una lettera forse scritta da un uomo su cui si stanno concentrando gli investigatori. Si cercherà di capire se l’abbia scritta la stessa persona con cui si è vista Giusy Arena nei giorni prima di morire, quindi un elemento importante. Sui contenuti c’è stretto riserbo ma si sta cercando di capire se questa sia la strada giusta”.

Un mistero che quindi si infittisce, tenendo conto anche della lettera inviata in forma anonima a La Nuova Periferia, di cui vi abbiamo riportato ieri, e in cui si legge: “I vicini sanno tutto”. Mattino Cinque è andato a intervistare proprio i vicini di casa di Giusy Arena che però hanno replicato stupiti all’accusa di questa lettera: “Noi siamo brava gente anche se abitiamo nelle case popolari”, dicono in massa. “La lettera è arrivata mercoledì scorso in redazione – ha raccontato un giornalista de La Nuova Periferia – invita noi e invita ad indagare sui vicini di casa. La persona che è rimasta con Giusy negli ultimi istanti della sua vita sicuramente la conosceva. Bisognerebbe andare a vedere chi girava attorno a Giusy Arena negli ultimi tempi, tante testimonianze ci fanno capire che non bisogna andare troppo lontano”.

GIUSY ARENA, IL VICINO DI CASA: “QUESTA LETTERA ANONIMA HA CREATO SOLO SCOMPIGLIO”

Il programma di Canale 5 ha parlato anche con Bruno, vicino di casa, che a riguardo ha spiegato: “Questa lettera ha creato scompigli, la comunità ne sta risentendo, dopo aver creato una perdita così atroce si crea ulteriore disagio. Nel momento in cui io faccio una lettera e dico che qualcuno sa qualcosa evidentemente anche lui sa qualcosa e quindi dovrebbe rivolgersi alle autorità, getta solo sconforto e non aiuta”.

Un altro mistero da risolvere resta quello della videocamera che punta sulla casa di Giusy Arena che non funziona. Il proprietario della stessa telecamera, ha spiegato: “E’ un annetto che non registra, peccato. Noi non ne abbiamo mai parlato di questa videocamera, nessuno sapeva che non funzionava. Ma se uno se ne intende basta vederla e si capisce che non funziona, non ci sono i led rossi. Magari chi è entrato da Giusy Arena non l’ha vista…”.

