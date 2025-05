Angelo Famao è pronto a prendere parte a L’Isola dei famosi. Il cantante neomelodico che canta in napoletano, ma in realtà originario della Sicilia e in particolar modo di Gela, è uno degli artisti più amati dal pubblico siciliano, napoletano e non soltanto. Con le sue canzoni d’amore, infatti, è riuscito a farsi apprezzare davvero da tutti, conquistando una grandissima fetta di pubblico. Ma cosa sappiamo dell’artista siciliano che a breve diventerà un naufrago de L’Isola dei famosi? Angelo Famao è fidanzato? È questa la domanda che si fanno migliaia di fan in tutta Italia: certamente qualcosa in più il cantante svelerà nel corso della sua partecipazione a L’Isola dei famosi, che lo vedrà come concorrente, pronto a mettersi in gioco e a farsi conoscere al pubblico al di là della propria musica.

Ma, indipendentemente da quelli che sono i suoi progetti sull’isola in Honduras, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Angelo Famao è stato accostato di recente a un’altra artistaneo melodica, la bravissima Giusy Attanasio. A quanto pare, si tratta di voci infondate, poiché tra i due non ci sarebbe nulla. Probabilmente un gossip nato dal fatto che entrambi fanno un genere musicale simile. Messa dunque da parte la voce su Giusy Attanasio, cosa sappiamo della vita privata di Angelo Famao?

Chi è la fidanzata di Angelo Famao? Canzoni romantiche ma…

Non sappiamo se nella vita privata di Angelo Famao ci sia o meno una donna. In passato l’artista è stato fidanzato con Manuela Carriero ma da tempo i due non si mostrano assieme pubblicamente, dunque non è chiaro se siano ancora fidanzati. Nel nominare le persone che più gli mancheranno a L’Isola dei Famosi, Angelo ha nominato i suoi genitori ma non ha fatto riferimento ad alcuna fidanzata. Scopriremo probabilmente nel corso del programma se c’è qualcuno al suo fianco.