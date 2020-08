Giusy Buscemi/ Durissime critiche per omaggio a Claudia Mori a Una Storia da Cantare

Questa sera, sabato 29 agosto, rivedremo all’opera Giusy Buscemi nella replica di Una Storia da Cantare. La famosa attrice della serie televisiva de Il Paradiso delle Signore è tra le protagoniste della puntata, ospite di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Chissà se a distanza di tempo qualcuno cambierà idea su quella che è stata la sua esibizione, nell’omaggio a Claudia Mori e ad Adriano Celentano. Alcuni internauti e telespettatori avevano espresso delle perplessità circa la sua interpretazione. Qualche utente le aveva consigliato di posare il microfono e dedicarsi esclusivamente alla recitazione. C’è anche chi, chiaramente, apprezza Giusy Buscemi in ogni nuova versione, anche nei panni di Claudia Mori. L’ex Miss Italia in ogni caso non sembra prendersela a male per i commenti negativi, visto che è concentratissima sulla realizzazione dei suoi sogni. Come quello di aver costruito una famiglia: “Ho scoperto una nuova forma dell’amore – raccontava l’attrice lo scorso febbraio – ovvero il bisogno di uscire da se stessi, dal proprio Io. Ho vissuto intensamente la bellezza della relazione con i miei figli, con mio marito, con un amico…”.

Giusy Buscemi, Una Storia da Cantare: come era andata l’esibizione all’Auditorium di Napoli

Non semplice ripercorrere il percorso di due grandi icone come Adriano Celentano e Claudia Mori. Giusy Buscemi con la sua appassionata interpretazione cerca di trasmettere tutte le emozioni possibili ai fan della coppia. Aneddoti, canzoni e chicche: ad Una Storia da Cantare, Giusy Buscemi indossa i panni di Claudia Mori. Un omaggio che come abbiamo anticipato non ha riscosso un grande successo ma che a distanza di tempo potrebbe riscontrare giudizi più benevoli. Nelle piattaforme Rai è già disponibile il video della sua esibizione durante la puntata, trattandosi ovviamente di una replica dello scorso febbraio. Guardandolo è impossibile non notare la reazione entusiasta dell’Auditorium di Napoli, che alla Buscemi aveva riservato un grosso applauso. Va detto che il pubblico è sempre stato particolarmente generoso con tutti gli ospiti di Una Storia da Cantare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA