Giusy cerca 3 amori del passato/ Due sono morti, il terzo… (C’è posta per te)

Giusy ha 75 anni, ha avuto molti corteggiatori ma li ha rifiutati tutti. Oggi, però, si è pentita di aver lasciato andare tre di questi corteggiatori e li cerca attraverso C’è Posta per te. Maria De Filippi inizia allora introducendo i tre uomini che Giusy sta cercando: il primo è Gianmaria. Quando lo ha incontrato lei aveva 16 anni, faceva la sarta e lui era un ambulante di stoffe interessato a lei. Il secondo è Antonio e a quel tempo per lei non è stato un colpo di fulmine ma per lui si. L’ultimo è Massimo: lei ha 26 anni, è a Milano dove ha aperto un panificio/pasticceria. La invitano ad una festa industriale di una cliente. Lei va tutta elegante e qui incontra Massimo. Lui è un conte, ricco e molto bello e le si avvicina, poi di nascosto le lascia il suo numero nella borsetta.

Giusy cerca amori dal passato a C’è Posta per te ma…

E se il racconto è già esilarante di per sè, quando si arriva al momento della consegna della posta la situazione diventa surreale. Si parte dalla consegna per la posta di Gianmaria ma, dopo attente ricerche, si scopre che l’uomo è morto. Si va allora avanti con la ricerca del conte Massimo e anche in questo caso l’esito è negativo: l’uomo è morto. Si arriva così all’ultimo candidato e in questo caso la situazione è ben diversa: di Antonio Loi i postini non ne hanno trovato soltanto uno ma ben sei! Uno ad uno arrivano dunque in studio e si presentano a Giusy che spiega loro il loro flirt del passato. Tra i sei ci sarà quello giusto?

