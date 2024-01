Giusy Di Fratta, urla e crisi di pianto della Teen a Ciao Darwin 2023/ Terrore durante la prova di coraggio

Giusy Di Fratta, paura durante la prova di coraggio a Ciao Darwin 2023: la Teen in difficoltà

Se vi siete sintonizzati su Canale 5 durante la sesta puntata di Ciao Darwin 2023 poco prima della mezzanotte, vi sarete ritrovati immersi tra urla di panico e richieste di aiuto a Paolo Bonolis. Le urla erano quella di Giusy Di Fratta, 18enne di Caserta, creator digitale che conta su Instagram 157mila follower e che a Ciao Darwin ha partecipato nella squadra delle Teen.

Giusy è stata selezionata da Padre Natura e il suo mappamondo per partecipare alla prova di coraggio, selezione che lei ha accettato mettendosi in gioco senza ripensamenti. Questo fino a quando non si è trovata nel pieno della prova, tra insetti, animali volanti e totalmente al buio.

Giusy Di Fratta in crisi a Ciao Darwin: “Paolo, non farmi del male!”

La prova di coraggio, durante la sfida tra Teen e Milf a Ciao Darwin, consisteva nel superare tre step: un primo in una camera completamente al buio, alla ricerca di una chiave immersa in una vecchia valigia piena di vermi. Un secondo alla ricerca di un’altra chiave, questa volta in una gabbia piena di pipistrelli; una terza, infine, tra insetti e marabù.

Giusy è apparsa sin da subito in grande difficoltà: tra urla, continue richieste di aiuto al conduttore, pianti e panico è riuscita a portare a termine la prova ma con parecchi intoppi. In molte occasioni la paura è stata tale da farla tremare, tanto da arrivare a chiedere a Bonolis: “Basta, non farmi del male!” Il coraggio di arrivare fino alla fine è stato però premiato dal pubblico in studio, che in maggioranza l’ha votata.











