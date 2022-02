Giusy Ferreri, canzone “Miele”/ Sanremo 2022: con Takagi & Ketra in arrivo nuova hit?

GIUSY FERRERI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “MIELE”

Giusy Ferreri torna al Festival di Sanremo 2022 a cinque anni di distanza dall’ultima partecipazione. Gareggerà alla kermesse sanremese con il brano ‘Miele‘, canzone a tema amoroso e con atmosfere retrò (come ha lei stessa dichiarato nell’intervista di presentazione) intorno al quale non si conosce ancora molto, anche per la consueta e rituale riservatezza che circonda le canzoni dei big in gara a Sanremo.

Giusy Ferreri, chi sono compagno Andrea Bonomo e figlia Beatrice/ "Lo amo perché…"

Amadeus si è detto entusiasta della partecipazione di Giusy Ferreri a Sanremo 2022, sottolineando come sia certo del fatto che l’artista sarà in grado si presentare una sua nuova hit. Nel corso degli anni infatti, Ferreri ha saputo sempre sfornare hit che hanno riempito i palinsesti radiofonici per diversi mesi, conquistando molte certificazioni tra cui Dischi d’oro e dischi di platino. Per lei questo sarà il quarto Sanremo ed il brano che presenta, prodotto come sempre da Takagi & Ketra, come anticipato da Sorrisi.com parla della fine di un amore e sarà caratterizzato da un tono “nostalgico e trascinante” e “dal ritmo inaspettato e sensuale”.

Testo Miele, canzone Giusy Ferreri/ Analisi e significato: nostalgia… (Sanremo 2022)

GIUSY FERRERI, SANREMO 2022: NEL 2011 LA PRIMA VOLTA AL FESTIVAL

La prima partecipazione di Giusy Ferreri risale al 2011, con la canzone ‘Il mare immenso’. Malgrado le grandi attese sul suo debutto a Sanremo, il brano non andò oltre il decimo posto e non fece registrare un grande successo nemmeno sotto il punto di vista commerciale. La cantante ci ha riprovato nel 2013 con la canzone ‘Ti porto a cena con me’, ma anche in quel caso il tentativo si rivelò un buco nell’acqua. Nell’edizione condotta da Fabio Fazio infatti, Giusy Ferreri si classificò al nono posto.

Giusy Ferreri "Malattia? Sfogavo in musica"/ "Sanremo? Mi dispiace che mia figlia..."

Uscita nel 2007 grazie al talent X-Factor, Giusy Ferreri ha inanellato una serie di successi incredibili nella prima parte della sua carriera. La cantante ha poi vissuto una fase di stallo creativo, durante la quale è rimasta in disparte e lontano dalle scene. L’ex cassiera, diventata pop star grazie al suo talento, ha ritrovato la giusta ispirazione grazie all’incontro artistico con Baby K prima e il duo Takagi e Ketra poi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA