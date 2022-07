Giusy Ferreri/ “Causa effetto” ci fa ballare durante l’estate, sarà un successo?

L’estate è certamente il periodo preferito per gli artisti non solo per organizzare un tour in giro per le città (e ora che le restrizuoni sono state allentate in tanti non vedevano l’ora), ma anche per lanciare canzoni che solitamente hanno ritmo travolgente e permettono di ballare in spiaggia e non solo. È quello che ha fatto, al pari di molti colleghi, anche Giusy Ferreri, che ha lanciato da poche settimane un brano dal titolo “Causa Effetto“, inserito nel suo disco “Cortometraggi“, uscito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Al lancio del brano ha associato, come da tradizione, anche un video in cui possiamo vedere l’artista lanciata da “X Factor” in un’inedita versione cartoon. La tournèe organizzata dalla cantante si è nel frattempo arricchita di nuove date, l’ultima delle quali è prevista il 3 ottobre a Milano al Teatro Dal Verme.

Giusy Ferreri e il suo nuovo singolo: lei è davvero entusiasta

Sin da subito Giusy era convinta che “Causa Effetto” fosse il brano giusto per la stagione che stiamo vivendo proprio per la sua orecchiabilità e il ritmo. A poche settimane dall’uscita anche il pubblico lo sta apprezzando: “Con le mie mani nude a toccare le onde in un giorno d’estate, continuo a sentirti come il canto di una balena nel mare”, recita il testo della canzone. “Ma la notte mi vuoi e mi vuole per come mi immagini tu, io mi sento diversa, non ho una risposta, la causa e l’effetto sei tu”.

È al momento ancora presto per sbilanciarsi, ma l’auspicio della cantante è di ripetere il successo ottenuto da hit quali “Non ti scordar mai di me” e “Volevo te”.











